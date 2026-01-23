Pogoda w ten weekend znów nie będzie spokojna Fot. Zrzut ekranu / WXCHARTS

Pogoda w Polsce znów szaleje. W weekend 24-25 stycznia zapowiadane są opady śniegu i marznący deszcz z gołoledzią. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do Polaków, aby zostali w domach i odpuścili sobie podróże. A w MSWiA zrobili nawet specjalne odprawy.

Po kilku słonecznych, ale mroźnych dniach do Polski przyszła zmiana pogody. Pojawiło się więcej chmur, a wraz z nimi opady i silniejszy wiatr. Pogoda robi się niebezpieczna, bowiem minusowe temperatury w połączeniu z opadami deszczu ze śniegiem mogą powodować gołoledź.

IMGW wydaje ostrzeżenia, RCB apeluje: "zostańcie w domach"

IMGW wydało nawet przed tym ostrzeżenia I stopnia dla części województwa dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego, które będą obowiązywały do godz. 16:00 w sobotę 24 stycznia.

Z kolei RCB rozesłało do mieszkańców tych województw SMS-y z alertami. "Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" – brzmiały wiadomości.

Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim wydano alert hydrologiczny II stopnia dla Brdy od źródła do Sępopólnej z powodu wezbrania wód przekraczającego stany ostrzegawcze. Do niedzieli może też gwałtownie wzrosnąć poziom Wisły na odcinku od Torunia do Tczewa.

W związku z tą sytuacją i zapowiadającymi się trudnymi warunkami meteorologicznymi i hydrologicznymi w Polsce służby i wojewodowie w piątek 23 stycznia odbyli odprawę z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zalecono, aby w ten weekend lokalne oddziały zachowały wzmożoną czujność.

Prognoza pogody na 24 i 25 stycznia

Według prognoz ekspertów z IMGW w sobotę (24 stycznia) opadów śniegu oraz deszczu ze śniegiem mogą się spodziewać mieszkańcy południowej i centralnej Polski. Na południu kraju również mogą wystąpić silne zamglenia. W dzień najniższa temperatura będzie na Warmii i Podlasiu (–9 stopni Celsjusza), a najwyższa na zachodzie – do nawet 3 stopni Celsjusza powyżej zera.

Temperatury spadną jeszcze o kilka stopni w nocy z soboty na niedzielę. Na północnym wschodzie –15 st. C., –6 w centrum, a 0 st. C. na południu i lokalnie na zachodzie.

