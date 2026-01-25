Prawie nago wbiegł na Śnieżkę i pochwalił się zdjęciami. Przez tę modę poważnie ucierpiało już wiele osób Fot. iwciagr/Shutterstock

Ferie zimowe w połączeniu ze śnieżną pogodą to zapowiedź dużego ruchu w górach. W gronie turystów odwiedzających Karkonosze był znany polski aktor i model. Celebryta postanowił zdobyć Śnieżkę w samej bieliźnie. Miał szczęście. Niewiele wcześniej ze szczytu ewakuowano rodzinę z 9-letnim dzieckiem.

"Warunki na szlakach zimowe, może występować oblodzenie – zadbaj o odpowiedni ubiór i wyposażenie!" – apeluje w komunikacie turystycznym Karkonoski Park Narodowy. Szlaki są oblodzone, temperatura ujemna, a na Śnieżce w zasadzie w każdej chwili może zerwać się wiatr. To jednak nie zatrzymuje turystów narażających swoje życie i zdrowie podczas tzw. suchego morsowania. Teraz górę w samej bieliźnie zdobył Kamil Lemie (Kamil Lemieszewski).

Polski aktor na Śnieżce w samej bieliźnie. Pochwalił się sukcesem

Kamil Lemie jest polski aktorem i modelem. Szersza publiczność może pamiętać go z wygranej Big Brothera w 2019 roku. Na Instagramie jego profil obserwuje 121 tys. osób. I to właśnie tam mężczyzna pochwalił się zdjęciami i nagraniami w skąpym stroju zrobionymi na szczycie Śnieżki. W górach było wówczas -17 st. C.

Takie zachowanie jest bardzo niebezpieczne i nie raz kończyło się pilną interwencją GOPR. Ratownicy ratowali "morsów" przed hipotermią i śmiercią. Jak widać na zdjęciach i nagraniach dostępnych na profilu aktora, on był nieco mądrzejszy i lepiej przygotowany.

Aktor wbiegał na szczyt w większej grupie, więc w razie niepowodzenia mężczyźni mogli udzielić sobie pomocy. Dodatkowo wszyscy byli wyposażeni w raczki, które są niezbędne na oblodzonej powierzchni. Dodatkowo biegacze zabrali plecaki, w których były ubrania. I to był bardzo ważny element, który w kryzysowej sytuacji mógłby spowolnić proces wychładzania. Wielu ich poprzedników zapominało o "planie awaryjnym", co kończyło się fatalnie.

"Suche morsowanie" w Karkonoszach to niebezpieczna moda. Czasami do nieszczęścia trzeba znacznie mniej

Nawet przygotowanie mężczyzn nie zmienia jednak faktu, że tzw. suche morsowanie, jest bardzo niebezpiecznym trendem, którego nie powinno się kontynuować w górach. Warunki na Śnieżce zmieniają się błyskawicznie, a siła wiatru potrafi wyraźnie przekraczać 100 km/h. Dlatego takich zachowań nie należy powtarzać. Zwłaszcza jeżeli nie ma się dobrego przygotowania.

A nieprzygotowani turyści nie raz byli już zaskakiwani przez warunki. Zdjęcia na profilu Polaka opublikowano w sobotę 24 stycznia. Wieczorem 23 stycznia na Śnieżce miała natomiast miejsce akcja ratunkowa rodziny z 9-letnik synem. Czesi wjechali na szczyt koleją, ale nie zdążyli na ostatni zjazd i utknęli na górze. Byli nieprzygotowani do wędrówki, bo m.in. nie posiadali żadnego źródła światła. W związku z tym wezwali na pomoc GOPR.

