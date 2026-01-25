Narty muszą zaczekać. Alert RCB pokrzyżował plany turystów w ferie zimowe Fot. Maciej Matlak/Shutterstock

Zima w polskich górach trwa w najlepsze, a podczas weekendu nie brakuje miłośników jazdy na nartach. Na południu Polski bardzo tłoczno zrobiło się także ze względu na ferie zimowe. Niestety, narciarze w popularnym powiecie dostali alert RCB, po którym powinni zapomnieć o jeździe.

Polacy są miłośnikami jazdy na nartach. Widać to na stokach, gdzie ustawiają się bardzo długie kolejki do wyciągów. W tym roku narciarzom sprzyjają warunki, bo w wielu częściach kraju nie brakuje naturalnego śniegu. Niestety w powiecie żywieckim pierwszy weekend ferii zimowych musi odbyć się bez białego szaleństwa. Sport na zewnątrz mógłby być dużym zagrożeniem.

Pojechali na narty, a powinni siedzieć w domach i hotelach. Jest alert RCB

W niedzielę 25 stycznia turyści i mieszkańcy w powiecie żywieckim dostali bardzo niemiłą wiadomość. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przysłało im alert dotyczący złej jakości powietrza. Nad regionem unosi się niebezpieczny dla zdrowia smog spowodowany pyłem zawieszonym PM10.

W związku z wystąpienie smogu osoby przebywające na terenie powiatu żywieckiego są proszone o niewietrzenie pomieszczeń. Na liście zaleceń znalazło się także unikanie podejmowania aktywności na świeżym powietrzu.

"Uwaga! Dziś (25.01) prognozowana zła jakość powietrza – SMOG (pył zawieszony - PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń" – poinformowano w alercie RCB. Problem jednak w tym, że powiat żywiecki to jeden z lepiej znanych regionów do uprawy narciarstwa w Polsce. Narciarze będą rozczarowani tymi zaleceniami, zwłaszcza że taki sam alert otrzymali także w sobotę.

Smog prowadzi do nieprzyjemnych dolegliwości. Lepiej odpuścić sobie narty

Na terenie powiatu żywieckiego znajduje się m.in. Korbielów. To jeden z większych ośrodków narciarskich w Polsce. Na miłośników nart czekają tam m.in. wyciągi Solisko, Buczynka, Hala Miziowa, Hala Szczawiny, czy Kopiec. W sumie to ponad 10 km tras dla narciarzy. Korzystanie z nich lepiej jednak sobie odpuścić do momentu poprawy jakości powietrza.

Wdychanie smogu może mieć bardzo nieprzyjemne skutki. Pierwszymi problemami są podrażnienia dróg oddechowych i kaszel. Dłuższe wystawienie na ich działalność może natomiast doprowadzić do rozwoju chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Ostatecznie przecież smog to nic innego jak szereg toksycznych substancji będących efektem spalania paliw stałych w piecach i kotłach.