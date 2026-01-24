Wizz Air poszedł na całość. Mieli wystąpić o prawo uruchomienia nowych tras do USA Fot. Tupungato/Shutterstock

Ledwie zakończył się szczyt w Davos, a USA znów stały się tematem sporego zaskoczenia. Tym razem za sprawą Wizz Aira, który wg nieoficjalnych doniesień ubiega się o zezwolenie na uruchomienie lotów do Ameryki Północnej. Węgrzy mają czym tam latać i raz już im się to udało.

REKLAMA

Za ruchami Wizz Aira w ostatnim czasie jest bardzo trudno nadążyć. Przewoźnik uruchomił klasę biznes, którą krytykuje ich prezes. Przełożyli część lotów z Modlina na Lotnisko Chopina i z Chopina do Modlina. Kasują trasy długodystansowe z Polski w szycie wakacji, po czym okazuje się, że chcą latać do USA. Wbrew pozorom ten ostatni ruch ma wiele sensu, ale nie musi być gwarantowanym sukcesem.

Wizz Air chce latać do USA. Podobno wystąpili już o zezwolenie

Zacznijmy od początku, żeby zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Do floty Wizz Aira stopniowo dołączają nowoczesne samoloty Airbus A321XLR. Nie są to zwykłe maszyny. Ich zasięg wynosi bowiem aż 8700 kilometrów. Od momentu złożenia na nie zamówienia było wiadomo, że przewoźnik z Węgier będzie mógł dzięki nim realizować dalekie trasy, a w planach były nawet Indie. Później jednak przewoźnik zmienił plany i zamiast na loty długodystansowe postanowił postawić na te krótkie i średnie.

REKLAMA

Zamówienie Airbusów A321XLR z 47 spadło do 11 maszyn, ale nie oznacza to, że przewoźnik przestał marzyć o dalekich lotach. Węgierski serwis VG.hu powołując się na nieoficjalne doniesienia Budflyer informuje, że różowy przewoźnik wystąpił o przyznanie im prawa do latania do USA. Połączenia miałyby startować z Wielkiej Brytanii, a biorąc pod uwagę zasięg samolotów, Węgrzy mogliby latać nawet na Zachodnie Wybrzeże.

Na razie nie podano jednak zbyt wielu szczegółów. Wiadomo, że Wizz Air miał powołać się na zapisy o "otwartym niebie". Dodatkowo chciał, żeby amerykańska administracja od razu przyznała im prawo do lotów czarterowych i rejsowych. Zwłaszcza te pierwsze ciekawie wpisywałyby się w nowy plan przewoźnika, który obejmuje m.in. czarterowe loty z Polski do Egiptu.

REKLAMA

Wizz Air wie, jak latać do USA. Już raz im się to udało

Węgierski serwis przypomina, że Wizz Air już raz poleciał do USA. W listopadzie 2025 roku na pokładzie Wizz Aira na szczyt z prezydentem Donaldem Trumpem poleciał Victor Orban. Samolot wystartował z Budapesztu, ale musiał dokonać międzylądowania na Islandii w celu uzupełnienia zapasów paliwa.

Równocześnie serwis Fly4free.pl zauważa, że loty czarterowe do USA mogłoby być w tym roku wyjątkowo przydatne. Stany Zjednoczone wraz z Meksykiem oraz Kanadą są organizatorami piłkarskich mistrzostw świata. To impreza, która przyciąga rzesze turystów, którzy na miejsce mogliby polecieć na pokładach wyczarterowanych samolotów.

REKLAMA