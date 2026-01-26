Port lotniczy Poznań-Ławica sparaliżowany przez pogodę
Gołoledź sparaliżowała poranne loty z Poznania Fot: POZnan Airport

Nocny marznący deszcz zamienił Poznań i okolice w taflę lodu, a jednym z pierwszych miejsc, które to odczuły, było lotnisko Poznań-Ławica. O świcie port wstrzymał wszystkie starty i lądowania, płyta lotniska stała się lodowiskiem, a poranna siatka połączeń rozpadła się w kilka minut.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

W poniedziałek rano (26 stycznia) rzecznik Portu Lotniczego Poznań-Ławica poinformował, że ze względu na ekstremalnie trudne warunki pogodowe lotnisko musiało czasowo zamknąć się dla ruchu. Decyzja oznaczała natychmiastowe zatrzymanie zarówno przylotów, jak i odlotów.

Port lotniczy Poznań-Ławica sparaliżowany przez pogodę

– Na Ławicy jak w całym mieście gołoledź. W użyciu sprzęt specjalistyczny, w tym specjalne szczotki do oczyszczania z lodu drogi startowej i płyty postojowej. Odladzania wymagają też samoloty. Notujemy opóźnienia przy odlotach, na razie z siedmiu samolotów porannej fali odleciał pierwszy z nich – poinformował TVP3 Poznań rzecznik lotniska Marcin Wesołek.

Jak relacjonowali obecni na miejscu pasażerowie, komunikat o wstrzymaniu operacji pojawił się tuż po porannych oględzinach pasa startowego. Służby lotniskowe oceniły, że warstwa lodu na nawierzchni jest na tyle duża, że bez wcześniejszego odlodzenia dalsze przyjmowanie i wypuszczanie samolotów nie wchodzi w grę.

Rzecznik lotniska Marcin Wesołek nie ukrywał, że sytuacja jest wyjątkowo trudna. Zwrócił uwagę, że marznący deszcz padał już od okolic północy, a lodowa powłoka tworzyła się w ekspresowym tempie. W takich warunkach standardowe procedury zimowe przestają być rutyną, a stają się wyścigiem z czasem.

Gołoledź w całej Wielkopolsce. Problemy nie tylko w powietrzu

Lotnisko jest tylko jednym z miejsc, w których dzisiejsza gołoledź dała się we znaki. W całej Wielkopolsce kierowcy i piesi mierzą się z tą samą lodową pułapką: cienka, niewidoczna warstwa lodu przykryła jezdnie i chodniki, zamieniając poranny dojazd do pracy i szkoły w sport ekstremalny.

Nie lepiej jest na torach. Kolej również zgłasza duże opóźnienia – śliskie rozjazdy, oblodzona sieć trakcyjna i konieczność ograniczania prędkości sprawiają, że składy przestają mieścić się w rozkładach, a część z nich jest odwoływana.

Służby drogowe i ratunkowe od rana apelują o ograniczenie podróży do absolutnego minimum. Jeśli nie trzeba, lepiej nie ruszać się z domu, a każdą trasę zaplanować z dużym zapasem czasu.

Zobacz także

logo
Aktor w samej bieliźnie wszedł na Śnieżkę. To chory trend w górach
logo
Pojechali na narty, a muszą siedzieć w domach. Przyszedł alert RCB
logo
Pogoda w weekend znów oszaleje. Alerty RCB, w MSWiA zrobili nawet odprawę
logo
W USA ostrzegają przed rekordową burzą lodową. Szykuje się zimowy armageddon
logo
Jaka pogoda do końca lutego? Kto czeka na odwilż, tego prognoza zawiedzie
logo
Upadek na śliskim chodniku. Sprawdziłam, co z odszkodowaniem po takim wypadku