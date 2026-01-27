Action z kolejną ciekawą promocją. Tym razem polowanie urządzą sobie gracze Fot. Thierry Hebbelinck/Shutterstock

Jednym z ulubionych sklepów Polaków bez wątpienia jest Action. Nie brakuje tam domowej chemii, dekoracji, świeczek, elektroniki czy zabawek. Niedawno do asortymentu sklepu dołączyły także gry. Okazjonalnie można je wyłapać w bardzo dobrych cenach. Właśnie teraz nadarza się taka okazja.

Promocje w Action potrafią przyprawić niektórych klientów o mocniejsze bicie serca. Prawdziwym hitem tego sklepu są zwłaszcza plecaki podróżne, które nadają się idealnie jako bagaż podręczny do Ryanaira i Wizz Aira. Tym razem to jednak miłośnicy gier mogą znaleźć ofertę idealną dla siebie.

Action wyprzedaje gry na Nintendo Switch. Warto się pospieszyć

Na półkach sklepów Action już jakiś czas temu pojawiły się gry na popularne w Polsce konsole Nintendo Switch 1 i 2. W ramach pierwszej pomocy można było je kupić za nieco ponad 30 zł. Teraz nie jest aż tak dobrze, ale to i tak świetna oferta dla miłośników tej platformy.

Aktualnie za gry trzeba zapłacić 43,95 zł. Biorąc pod uwagę, że część tytułów z promocji w regularnej ofercie jest dostępna za ok. 60-110 zł, mówimy o naprawdę dobrej okazji. Tym bardziej że gracze mają do wyboru aż 8 tytułów:

Smurfs 2 Mario+Rabbids Kingdom Battle Mario+Rabbids Sparks of Hope Mega Drive Classics Adventure City Calls (Psi Patrol) Justice League Cosmic Chaos Wojownicze Żółwie Ninja Wrath of the Mutants Looney Tunes Wacky World of Sports

Lista jest zatem pokaźna i coś dla siebie znajdą tam zarówno młodzi gracze, jak i ci, który np. na Mario się wychowali, a dziś wracają do tego tytułu z sentymentu. Tylko wybierając się na poszukiwania wymarzonego tytułu, pamiętajcie, że w pudełku czeka na was pewna niespodzianka.

Tanie gry i akcesoria do Nintendo dostępne w Action

Na stronie internetowej Action znajduje się wyraźna informacja, że w pudełkach nie ma klasycznych kart z zapisanymi grami. Zamiast tego kupujący znajdują w środku specjalne kody. Te należy podać z oficjalnego sklepy Nintendo, aby pobrać tytuł. Jest to o tyle problematyczne, że w momencie, kiedy gra wam się znudzi lub ją przejdziecie, nie będziecie mogli jej odsprzedać.

Gdybyście jednak zdecydowali się na zakup, przy okazji możecie poszukać innych gadżetów do Nintendo na sklepowych półkach. W ofercie są m.in. stacje do ładowania w cenie 25,59 zł czy torby do przechowywania konsoli za 33,95 zł. Uważajcie też, bo w przeszłości na forach pojawiały się informacje, że kody z pudełek w Action nie działały. W takich sytuacjach trzeba kontaktować się ze sklepem.