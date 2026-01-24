Klocki LEGO za darmo w Kauflandzie. Promocja dostępna tylko jednego dnia Fot. JRomero04/Shutterstock

Klocki LEGO to światowy fenomen, który z biegiem czasu bardzo rozszerzył grupę odbiorców. Pierwotnie były to produkty dla dzieci. Te jednak dorosły, a pasja do układania zestawów z nimi została, dlatego teraz firma coraz częściej wypuszcza modele specjalnie dla dorosłych. Niezależnie od tego, które zestawy was interesują, w Kauflandzie odbierzecie je za darmo.

Zestawy LEGO to świat, który wydaje się nie mieć końca. Do wyboru są pojazdy, postacie z ulubionych bajek i filmów, zwierzęta czy nowa formuła, którą pokochali dorośli – LEGO Botanicals, czyli klockowe kwiaty. Z okazji Międzynarodowego Dnia LEGO w Kauflandzie będzie można skorzystać z genialnej promocji i odebrać wybrany zestaw całkowicie za darmo.

Klocki LEGO za darmo w Kauflandzie. Tylko przez jeden dzień

Święto LEGO będzie obchodzone w środę 28 stycznia. Z tej okazji Kaufland zaskoczył miłośników klocków wyjątkową promocją. Każdy, kto kupi tego dnia jeden zestaw, drugi będzie mógł odebrać całkowicie za darmo. Warunek jest tylko jeden – bez opłat dostępny będzie tańszy z zestawów.

Promocja pojawiła się w najnowszej gazetce i bez wątpienia rozgrzała emocje fanów klocków. Tym bardziej że oferta wydaje się nie mieć żadnych dodatkowych warunków. Nie ma mowy o konieczności posiadania żadnej karty lojalnościowej, czy nawet o limicie.

Do informacji o promocji dodano jedynie dwie adnotacje. Pierwsza to "mieszaj dowolnie", czyli sugestia, że klienci mogą wziąć dwa dowolne zestawy aktualnie dostępne na półkach. A LEGO najczęściej tam nie brakuje. Drugi warunek to "Nie łączymy ofert". Tutaj najpewniej chodzi o to, że jeżeli cena zestawu została obniżona, to w ramach promocji 1+1 będziecie musieli zapłacić pierwotną cenę. Ostatecznie jednak i tak możecie na tym sporo oszczędzić. Albo po prostu zaopatrzyć się na przykład w idealny prezent na walentynki.

LEGO z mocnym otwarciem roku. Dwie wielkie premiery

Pozycja LEGO na rynku przez lata bardzo mocno się stabilizowała. Dziś jest to międzynarodowa marka, którą zna niemalże każdy. Jednak 2026 rok zaczął się dla niej bardzo przełomowo. Po pierwsze ogłoszono LEGO SMART Play, czyli premierowe zestawy zawierające klocki wydające dźwięki i świecące, bez użycia dodatkowych aplikacji. Dla firmy ma to być krok milowy. Pierwsze zestawy zawierające nowe elementy pojawią się w sprzedaży w marcu 2026 roku i będą częścią serii Star Wars.

Drugi przełom to nawiązanie współpracy między LEGO i The Pokemon Company. Dzięki porozumieniu obu marek do sprzedaży trafią pierwsze w historii duńskiej firmy zestawy z Pokemonami. Na dobry początek będzie to m.in. Eevee i Pikachu.