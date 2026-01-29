2. sezon "Berlina" trafi zaraz na Netflix. Oglądam zwiastun i widzę "Vinci"
Netflix pokazał zwiastun 2. sezonu serialu "Berlin". Złodziej spróbuje wykraść "Damę z gronostajem" Fot. materiał prasowy / Netflix

Twórcy "Domu z papieru" zapowiedzieli właśnie 2. sezon serialu "Berlin", którego fabuła skojarzy się widzom z Polski z filmem "Vinci" Juliusza Machulskiego. Sprytny złodziej tym razem spróbuje wykraść "Damę z gronostajem". Zwiastun jest przesiąknięty akcją.

Serial "Berlin" jest prequelem "Domu z papieru", który skupia się na losach Andrésa de Fonollosy, złodzieja biżuterii i wielkiego włamywacza. Zanim przestępca poznał Profesora i dowiedział się o swojej śmiertelnej chorobie, organizował skoki, o jakich jego koledzy po fachu mogli tylko pomarzyć. W drugim sezonie hitu platformy streamingowej Netflix Berlin pójdzie w ślady Cumy i Szerszenia z komedii sensacyjnej "Vinci" w reżyserii Juliusza Machulskiego.

"Berlin i dama z gronostajem". Netflix pokazał zwiastun 2. sezonu prequela "Domu z papieru"

W 2. rozdziale serialu "Berlin" główny bohater otrzyma zlecenie polegające na kradzieży słynnego obrazu "Dama z gronostajem" pędzla Leonarda da Vinci, który znajduje się w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Do fikcyjnego napadu dojdzie w gorącej Sewilli na południu Hiszpanii.

"Berlin i Damián ponownie zbierają ekipę, tym razem w słonecznej Sewilli, aby przeprowadzić mistrzowsko zaplanowany skok. Oficjalnie celem jest kradzież słynnej Damy z gronostajem. W rzeczywistości to jedynie starannie przygotowana zasłona dymna, bo prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona – para, która próbuje szantażować Berlina" – czytamy w oficjalnym opisie fabuły.

Przypomnijmy, że przed sprawą "Damy z gronostajem" Berlin spotkał się ze swoim gangiem w Paryżu, by zaplanować kradzież 63 królewskich klejnotów. Nowe przygody złodzieja zagoszczą w bibliotece giganta streamingu już 15 maja.

Pedro Alonso ("Bagienna cisza") powraca w roli tytułowego rabusia. W obsadzie kontynuacji znaleźli się również: Michelle Jenner ("Paco i jego ludzie"), Tristán Ulloa ("Romeria"), Begoña Vargas ("Nowy Eden"), Julio Peña ("Przez moje okno"), Joel Sánchez ("Czarna wdowa"), Inma Cuesta ("Krwawe gody") oraz José Luis García Pérez ("Honor").

– To podróż przez złoty wiek bohatera. Kiedy okradał Europę i był szaleńczo zakochany – powiedziała w rozmowie z Tudum Álex Pina, twórca "Domu z papieru".

