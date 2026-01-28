"Skok" pokochają fani kryminałów. Gwiazda "Gry o tron" drugim Brucem Willisem

"Skok" z Sophie Turner to nowy serial kryminalny Prime Video Fot. materiał prasowy

W serwisie Prime Video zadebiutował właśnie nowy kryminał zatytułowany "Skok", w którym główną rolę gra Sophie Turner, czyli Sansa Stark z "Gry o tron". Krytycy mają mieszane opinie na temat serialu, ale są zgodni, że fanom gatunku przypadnie on do gustu. Pod adresem głównej gwiazdy padło nawet określenie "drugi Bruce Willis".

REKLAMA

Akcja, dreszczyk emocji i sieć tajemnic. Polacy uwielbiają kryminały, co niejednokrotnie udowodniły rankingi popularności serwisów streamingowych. Ostatnio do biblioteki Prime Video dołączył nowy serial, który powinien zaintrygować miłośników wciągających zagadek.

O czym jest serial "Skok" z Sophie Turner?

Serial "Skok" stworzony przez Sotirisa Nikiasa ("Cafe 404") jest połączeniem kryminału i thrillera, którego fabuła krąży wokół wątku napadu stulecia.

Sophie Turner, którą niebawem ujrzymy jako kultową Larę Croft w adaptacji gry Tomb Rider, wciela się w specjalistkę ds. przetwarzania transakcji w firmie zarządzającej funduszem emerytalnym o nazwie Lochmill Capital. Życie Zary wywraca się do góry nogami, gdy złodzieje zmuszają ją i jej kolegę Luke'a do wypłaty potężnej sumy z kont klientów.

REKLAMA

Sophie Turner w serialu "Skok". Fot. materiał prasowy

Zara i Luke są podejrzani o współudział w napadzie. Próba udowodnienia własnej niewinności okazuje się daremna, gdy sprawę zaczyna badać MI5, brytyjska Służba Bezpieczeństwa.

W obsadzie brytyjskiej produkcji w reżyserii Sama Millera ("Obsesja zazdrości") i Hettie Macdonald ("Wspaniała rzecz"), która liczy 6 odcinków, znaleźli się m.in. Archie Madekwe ("Saltburn"), Jacob Fortune-Lloyd ("Gambit królowej"), Andrew Koji ("Street Fighter"), Ellie James ("Zimowy monarcha"), Andrew Howard ("Dwóch nieznajomych") i Tara Summers ("Dziewczyna z fabryki").

Krytycy recenzują "Skok"

W agregatorze Rotten Tomatoes "Skok" zdobył 77 proc. pozytywnych recenzji krytyków (średnia z 30 artykułów). Większość recenzentów jest zgodna, że serial nie rzuca nowego światła na gatunek, ale daje odbiorcom to, co najważniejsze, czyli emocje oraz rozrywkę.

REKLAMA

"Skok sprawdza się znakomicie dzięki fantastycznej grze Turner. Sednem serialu jest niewyobrażalny spisek, który wprowadza zamęt w całym brytyjskim ekosystemie finansowym. Jednak ten niepokojący, trzymający w napięciu wątek tak naprawdę opowiada o niezadowoleniu narastającym tuż pod powierzchnią społeczeństwa" – oceniła Aramide Tinubu na łamach amerykańskiego tygodnika "Variety".

Craig Mathieson z australijskiego dziennika "The Age" porównał narrację prowadzoną przez twórców serialu do "Szklanej pułapki" Johna McTiernana, a Rebecca Nicholson z "Financial Times" napisała, że Turner jest nowym, nieoczywistym Brucem Willisem ("Szósty zmysł").