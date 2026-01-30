Ceny paliw na stacjach benzynowych na początku lutego 2026 pójdą w górę. Shutterstock.com/ArinaDvl

Ceny paliw na stacjach benzynowych w ostatnich tygodniach poszły w dół. Wszystko wskazuje jednak na to, że lada chwila należy spodziewać się podwyżek. Ile będzie kosztować paliwo na początku lutego 2026? Eksperci podali konkretne przedziały cenowe. Nie mamy najlepszych wieści dla kierowców.

W minionych tygodniach mogliśmy obserwować obniżki cen paliw, ale w ocenie ekspertów ten trend dobiega właśnie końca. Analitycy ostrzegają, że już na początku lutego możemy spodziewać się wyższych cen. Kierowcy niekoniecznie ucieszą się z nowych prognoz.

Ceny benzyny, gazu i diesla w Polsce. Prognoza na początek lutego 2026

Analitycy portalu e-petrol.pl przyjrzeli się tendencjom dotyczącym cen paliw. Jak wskazali, obniżki, których doświadczaliśmy od dziewięciu tygodni, mogą dobiegać właśnie końca. Paliwowe eldorado nie mogło trwać wiecznie, ale kierowcy nie ucieszą się z prognozowanych cen na początek lutego 2026.

W ocenie ekspertów początek lutego zakończy serię spadkową na stacjach benzynowych. Prognozują oni, że za litr 95-oktanowej benzyny zapłacimy między 5,53 zł a 5,64 zł, za litr oleju napędowego – między 5,90 zł a 6,01 zł, z kolei litr autogazu kosztować będzie między 2,65 zł a 2,72 zł.

Warto przypomnieć, że średnia cena za litr LPG pod koniec stycznia wynosiła 2,67 zł (była to obniżka rzędu 0,01 zł za litr). Litr benzyny kosztował średnio 5,59 zł, a diesla – 5,93 zł (to oznacza, że zanotowano obniżki o 0,05 zł za litr). Podwyżki, choć nieznaczne, będą dla kierowców odczuwalne, zatem ci bardziej oszczędni mogą rozważyć zatankowanie pojazdów do pełna.

"Obniżka na stacjach, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu stycznia, może być zaskoczeniem. Tłumaczy ją jedynie rezygnacja operatorów rynku detalicznego z części marży, bo w hurcie od połowy miesiąca obserwowaliśmy nieznaczne podwyżki" – przekazywali analitycy e-petrol.pl, tłumacząc powody obniżek.

Przyczyny podwyżek cen paliw

Analitycy e-petrol.pl wskazali, że cena ropy na światowym rynku surowców energetycznych sięgnęła poziomu 70 dolarów za baryłkę. Na rynku można zaobserwować podwyższoną premię geopolityczną, którą generuje napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Eksperci wskazują, że każda eskalacja konfliktu może poskutkować wzrostem cen paliw na polskich stacjach benzynowych.

"Rynek nadal dyskontuje ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, w szczególności możliwość bezpośredniego uderzenia USA na Iran. Zapowiedź czasowego zamknięcia Cieśniny Ormuz przez Teheran w dniach 1-2 lutego w związku z ćwiczeniami wojskowymi dodatkowo uwypukliła skalę zagrożeń – przez ten szlak przepływa ok. 20 proc. światowych dostaw ropy i ponad jedna trzecia globalnego handlu LNG. Nawet krótkotrwałe zakłócenia w tym rejonie mogłyby mieć istotne konsekwencje dla bilansu rynku" – wyjaśniają specjaliści.