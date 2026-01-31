Polacy jeżdżą z biurami podróży nie tylko na all inclusive
Polacy uwielbiają wczasy z biurem podróży. Nie chodzi im tylko o all inclusive Fot. Alexandros Michailidis/Shutterstock

Polskie biura podróży przeżywają złote lata. Zainteresowanie rok do doku rośnie wyraźnie, a rok 2025 okazał się rekordowym pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Ciekawe jest jednak to, że szybko rośnie konkurencja dla klasycznych wczasów all inclusive realizowanych czarterami.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Wakacje all inclusive bywają obiektami złośliwych żartów, ale prawda jest taka, że Polacy uwielbiają taki rodzaj wyjazdów. Co za tym idzie, coraz chętniej korzystamy z usług biur podróży. Są one gwarantem spokojnych wakacji bez niespodziewanych opłat. Równocześnie takie wczasy są znacznie bezpieczniejsze od tych organizowanych na własną rękę. W 2025 roku z touroperatorami na urlop pojechało blisko 10 mln osób.

Rekord w polskich biurach podróży. Nie chodzi już tylko o all inclusive

Jak podała "Rzeczpospolita", powołując się na dane Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w 2025 roku z usług biur podróży skorzystało 9 683 862 klientów. To historyczny rekord i wynik o 10 proc. wyższy niż w 2024 roku. Wzrost jest mniejszy niż w minionych latach, ale nadal robi duże wrażenie.

Najczęściej lataliśmy na wakacje zagraniczne (77,9 proc.) na pokładach samolotów czarterowych. W taki sposób poleciało 5,6 z 9,6 mln klientów. Rok do roku było to o 11 proc. więcej. Równocześnie jednak bardzo wyraźnie rozwija się zupełnie nowa forma wyjazdów. Na popularności wyraźnie zyskują oferty biur specjalizujących się w pakietowaniu dynamicznym.

Takie biura podróży oferują wyjazdy oparte nie na lotach czarterowych a rejsowych. Ich klienci latają zatem obok osób, które podróżują na własną rękę. W tym przypadku wzrost rok do roku wyniósł 16 proc. do 1,9 mln klientów. A jaka jest różnica ich oferty od tej "klasycznej"? Firmy sprzedające pakiety dynamiczne mogą łatwiej dostosować się do oczekiwań klienta. Dzięki temu wyjazdy mogą być np. 3/4-dniowe, a nie wyłącznie tygodniowe lub 14-dniowe. To bezpośrednia konkurencja dla powszechnych ofert z wczasami all inclusive.

Kiedy Polacy planują wyjazdy z biurami podróży? Tu jest spora niespodzianka

"Rzeczpospolita" sprawdziła też, kiedy Polacy najchętniej wykupywali wycieczki z biurami podróży. Najwięcej umów zawarto w lipcu, co nie jest niespodzianką. 376 650 zawartych umów to jednak historyczny rekord, a touroperatorze mówią wprost, że pomogła im w tym słaba pogoda w Polsce.

Drugim najlepszym miesiącem był natomiast styczeń. W środku zimy zawarto 338 222 umowy. Podium uzupełnił sierpień z 326 367 sprzedanymi imprezami. Dane te można interpretować jako dalszy rozwój obserwowanego od kilku lat trendu na wczesne rezerwacje.

Oferty first minute miewają bardzo dobre ceny, a równocześnie wiele dodatkowych korzyści jak np. możliwość rezygnacji z podróży czy niską zaliczkę. Równocześnie sprzedaż ofert last minute także ma się świetnie, o czym mogą świadczyć wyniki sprzedaży w lipcu i sierpniu.

Zobacz także

logo
Zakaz wchodzenia do lasu. Na śniegu grasuje egzotyczne zwierzę
logo
Pociąg do Chorwacji w jeszcze lepszej wersji. Na trasie PKP nawet Włochy
logo
Ferie zimowe Polaków nagle się zmieniły. Nie chcą już tylko nart i all inclusive
logo
Kościół w Rzymie zarabia na turystach. Bilety wstępu to przy tym nic
logo
Upadło biuro podróży z 30-letnim doświadczeniem. Spełniali marzenia turystów
logo
Nowy zakaz na lotniskach. Znika usługa, którą turyści uwielbiali