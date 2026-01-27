Do Polski znów przyjdą siarczyste mrozy.
Do Polski znów przyjdą siarczyste mrozy. Fot. wxcharts.com

Pogoda tej zimy nas nie rozpieszcza. Choć teraz mamy chwilową odwilż, to do Polski znów naciągają siarczyste mrozy. Druga połowa tego tygodnia ma okazać się bardzo zimna. W dzień termometry pokażą w niektórych regionach –15 stopni Celsjusza, a nocą –25 st. C. Jeśli myślicie, że najgorsze już za nami, to spójrzcie na te prognozy.

Tak srogiej zimy nie było w Polsce od lat. W tym sezonie mieliśmy już ogromne śnieżyce, silne mrozy, deszcze i gołoledź. Wiele osób już z niecierpliwością czeka aż w końcu zrobi się cieplej. Ostatnie dni dały iskrę nadziei na przyjemniejszą pogodę. Niestety nie potrwa to długo.

Pogoda znów szaleje. Mrozy nawiedzą Polskę

Jeszcze do środy włącznie temperatura w niemal całym kraju będzie dodatnia, a przymrozki odczujemy tylko nocami, ale w czwartek 29 stycznia ma przyjść zmiana pogody.

Tego dnia od Pomorza po Podlasie będzie w dzień –9 do –5 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą najpewniej od –4 do –2 stopni C., a na południu będzie ok. zera. Na tym jednak nie koniec.

Kolejne dni, czyli piątek, sobota, niedziela i poniedziałek mają być szczególnie mroźne. Ujemne temperatury odnotujemy już w każdym regionie. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, Podlasiu, Mazowszu i częściowo w Małopolsce – od minus 13 do minus 15 stopni Celsjusza. Natomiast na zachodzie, Śląsku i Podhalu od –8 do –3 st. C.

Razem z mrozem przyjdą słoneczniejsze dni i mniej opadów niż dotychczas. Niestety nocami też mocno przymrozi. W nachodzący weekend (31 stycznia – 1 lutego) po zmierzchu w pasie od Pomorza Gdańskiego, Kujaw, Warmii, Mazur i Podlasia po Karpaty odnotujemy –18 stopni Celsjusza, a przy gruncie może być jeszcze zimniej, nawet do –25 stopni Celsjusza.

W czasie tak silnych mrozów służby apelują, aby zadbać o własne bezpieczeństwo i nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na zimno. W komunikatach zwracają też uwagę na los zwierząt – warto w tym okresie szczególnie zadbać o ich stan.

