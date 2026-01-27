Pogoda tej zimy nas nie rozpieszcza. Choć teraz mamy chwilową odwilż, to do Polski znów naciągają siarczyste mrozy. Druga połowa tego tygodnia ma okazać się bardzo zimna. W dzień termometry pokażą w niektórych regionach –15 stopni Celsjusza, a nocą –25 st. C. Jeśli myślicie, że najgorsze już za nami, to spójrzcie na te prognozy.
Tak srogiej zimy nie było w Polsce od lat. W tym sezonie mieliśmy już ogromne śnieżyce, silne mrozy, deszcze i gołoledź. Wiele osób już z niecierpliwością czeka aż w końcu zrobi się cieplej. Ostatnie dni dały iskrę nadziei na przyjemniejszą pogodę. Niestety nie potrwa to długo.
Pogoda znów szaleje. Mrozy nawiedzą Polskę
Jeszcze do środy włącznie temperatura w niemal całym kraju będzie dodatnia, a przymrozki odczujemy tylko nocami, ale w czwartek 29 stycznia ma przyjść zmiana pogody.
Tego dnia od Pomorza po Podlasie będzie w dzień –9 do –5 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą najpewniej od –4 do –2 stopni C., a na południu będzie ok. zera. Na tym jednak nie koniec.
Kolejne dni, czyli piątek, sobota, niedziela i poniedziałek mają być szczególnie mroźne. Ujemne temperatury odnotujemy już w każdym regionie. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, Podlasiu, Mazowszu i częściowo w Małopolsce – od minus 13 do minus 15 stopni Celsjusza. Natomiast na zachodzie, Śląsku i Podhalu od –8 do –3 st. C.
Razem z mrozem przyjdą słoneczniejsze dni i mniej opadów niż dotychczas. Niestety nocami też mocno przymrozi. W nachodzący weekend (31 stycznia – 1 lutego) po zmierzchu w pasie od Pomorza Gdańskiego, Kujaw, Warmii, Mazur i Podlasia po Karpaty odnotujemy –18 stopni Celsjusza, a przy gruncie może być jeszcze zimniej, nawet do –25 stopni Celsjusza.
W czasie tak silnych mrozów służby apelują, aby zadbać o własne bezpieczeństwo i nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na zimno. W komunikatach zwracają też uwagę na los zwierząt – warto w tym okresie szczególnie zadbać o ich stan.
Zobacz także