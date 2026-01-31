Mrozy dały się we znaki kolei Fot. Shutterstock / fotoreporter_112

Ekstremalne mrozy, które uderzyły w Polskę, powodują liczne zakłócenia w ruchu kolejowym w całym kraju. Odwołane pociągi, opóźnienia i awarie taboru to efekt trudnych warunków pogodowych. W reakcji na sytuację PKP zdecydowało się na zmianę dotychczasowych zasad – wszystkie dworce kolejowe zarządzane przez spółkę pozostaną otwarte nocą. Tymczasem policja apeluje o szczególną czujność, która może uratować życie.

Najpoważniejsze kłopoty wystąpiły dotąd w sobotę rano w Warszawie. Tuż po godz. 7 Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zakłóceniach w ruchu kolejowym w rejonie jednej z kluczowych stacji.

"Z przyczyn technicznych w rejonie stacji WARSZAWA ZACHODNIA występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1, S2, S3, S4 i S40 oraz KM. Możliwe opóźnienia, przekierowania oraz odwołania kursów" – przekazał ZTM w oficjalnym komunikacie.

Choć awarie w stolicy udało się usunąć po kilku godzinach, problemy nie ograniczają się wyłącznie do Warszawy. Jak wynika z informacji przekazywanych przez przewoźników, siarczysty mróz powoduje awarie taboru oraz systemów sterowania ruchem kolejowym w różnych częściach kraju. To właśnie ekstremalne temperatury są głównym źródłem obecnych utrudnień.

PKP zmienia zasadę. Wszystkie dworce kolejowe będą otwarte w nocy

W związku z pogarszającą się sytuacją pogodową resort infrastruktury podjął decyzję o zmianach w funkcjonowaniu dworców. Minister infrastruktury Dariusz Kliczmak poinformował w piątek, że pasażerowie (i nie tylko) będą mogli schronić się na dworcach również nocą.

"Ze względu na trudne warunki pogodowe wszystkie dworce kolejowe w kraju zarządzane przez PKP pozostaną otwarte w nocy" – poinformował. Jak dodało ministerstwo, "nocne przerwy techniczne zostały wstrzymane do końca przyszłego tygodnia".

Podobny komunikat wydało PKP, podkreślając, że decyzja obowiązuje w skali całego kraju. "W związku z trudnymi warunkami pogodowymi wszystkie dworce kolejowe w kraju nie będą zamykane na tzw. nocne przerwy techniczne do końca przyszłego tygodnia" – czytamy w mediach społecznościowych.

Mróz w Polsce nie ustępuje. Policja apeluje o czujność

Synoptycy nie mają dobrych wiadomości. Nad Polskę nadciąga fala silnego, arktycznego mrozu. Weekend (31 stycznia–1 lutego) przyniesie bardzo niskie temperatury – w sobotę w centrum i na wschodzie kraju maksymalnie od -10 do -12 st. C. W niedzielę najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie prognozy wskazują nawet -17 st. C. Nawet w najcieplejszych regionach kraju temperatury nie przekroczą -5 st. C. Nocami temperatury mogą spadać nawet poniżej -25 st. C.

Największe mrozy są spodziewane na początku tygodnia. W poniedziałek (2 lutego) w wielu regionach termometry pokażą od -14 do -16 st. C., a mróz obejmie cały kraj. We wtorek nadal będzie bardzo zimno – przeważnie od -6 do -12 st. C.

Polska Policja apeluje o szczególną czujność w czasie silnych mrozów. Niskie temperatury mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu, a w skrajnych przypadkach – do utraty życia. Najbardziej zagrożone są osoby w kryzysie bezdomnym, w podeszłym wieku i znajdujące się pod wpływem alkoholu, a także zwierzęta.

Funkcjonariusze podkreślają, że każde zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane, a jeden telefon może uratować czyjeś zdrowie lub życie. "Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie" – apelują mundurowi.

W okresie zimowym patrole policyjne regularnie kontrolują miejsca, w których mogą nocować osoby w kryzysie bezdomności, takie jak pustostany, altanki czy ogródki działkowe. Każdej napotkanej osobie oferowana jest pomoc, w tym przewiezienie do ośrodków, gdzie można się ogrzać, zjeść ciepły posiłek i bezpiecznie przenocować. Szczególnej uwagi wymagają także osoby starsze i samotne – w ich przypadku warto upewnić się, czy nie potrzebują wsparcia, np. przy codziennych zakupach.

Policja przypomina, że pomoc można zgłaszać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając opcję "Osoba bezdomna wymagająca pomocy".