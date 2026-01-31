zima na kolei
Mrozy dały się we znaki kolei Fot. Shutterstock / fotoreporter_112

Ekstremalne mrozy, które uderzyły w Polskę, powodują liczne zakłócenia w ruchu kolejowym w całym kraju. Odwołane pociągi, opóźnienia i awarie taboru to efekt trudnych warunków pogodowych. W reakcji na sytuację PKP zdecydowało się na zmianę dotychczasowych zasad – wszystkie dworce kolejowe zarządzane przez spółkę pozostaną otwarte nocą. Tymczasem policja apeluje o szczególną czujność, która może uratować życie.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Najpoważniejsze kłopoty wystąpiły dotąd w sobotę rano w Warszawie. Tuż po godz. 7 Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zakłóceniach w ruchu kolejowym w rejonie jednej z kluczowych stacji.

"Z przyczyn technicznych w rejonie stacji WARSZAWA ZACHODNIA występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1, S2, S3, S4 i S40 oraz KM. Możliwe opóźnienia, przekierowania oraz odwołania kursów" – przekazał ZTM w oficjalnym komunikacie.

Choć awarie w stolicy udało się usunąć po kilku godzinach, problemy nie ograniczają się wyłącznie do Warszawy. Jak wynika z informacji przekazywanych przez przewoźników, siarczysty mróz powoduje awarie taboru oraz systemów sterowania ruchem kolejowym w różnych częściach kraju. To właśnie ekstremalne temperatury są głównym źródłem obecnych utrudnień.

PKP zmienia zasadę. Wszystkie dworce kolejowe będą otwarte w nocy

W związku z pogarszającą się sytuacją pogodową resort infrastruktury podjął decyzję o zmianach w funkcjonowaniu dworców. Minister infrastruktury Dariusz Kliczmak poinformował w piątek, że pasażerowie (i nie tylko) będą mogli schronić się na dworcach również nocą.

"Ze względu na trudne warunki pogodowe wszystkie dworce kolejowe w kraju zarządzane przez PKP pozostaną otwarte w nocy" – poinformował. Jak dodało ministerstwo, "nocne przerwy techniczne zostały wstrzymane do końca przyszłego tygodnia".

Podobny komunikat wydało PKP, podkreślając, że decyzja obowiązuje w skali całego kraju. "W związku z trudnymi warunkami pogodowymi wszystkie dworce kolejowe w kraju nie będą zamykane na tzw. nocne przerwy techniczne do końca przyszłego tygodnia" – czytamy w mediach społecznościowych.

Mróz w Polsce nie ustępuje. Policja apeluje o czujność

Synoptycy nie mają dobrych wiadomości. Nad Polskę nadciąga fala silnego, arktycznego mrozu. Weekend (31 stycznia–1 lutego) przyniesie bardzo niskie temperatury – w sobotę w centrum i na wschodzie kraju maksymalnie od -10 do -12 st. C. W niedzielę najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie prognozy wskazują nawet -17 st. C. Nawet w najcieplejszych regionach kraju temperatury nie przekroczą -5 st. C. Nocami temperatury mogą spadać nawet poniżej -25 st. C.

Największe mrozy są spodziewane na początku tygodnia. W poniedziałek (2 lutego) w wielu regionach termometry pokażą od -14 do -16 st. C., a mróz obejmie cały kraj. We wtorek nadal będzie bardzo zimno – przeważnie od -6 do -12 st. C.

Polska Policja apeluje o szczególną czujność w czasie silnych mrozów. Niskie temperatury mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu, a w skrajnych przypadkach – do utraty życia. Najbardziej zagrożone są osoby w kryzysie bezdomnym, w podeszłym wieku i znajdujące się pod wpływem alkoholu, a także zwierzęta.

Funkcjonariusze podkreślają, że każde zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane, a jeden telefon może uratować czyjeś zdrowie lub życie. "Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie" – apelują mundurowi.

W okresie zimowym patrole policyjne regularnie kontrolują miejsca, w których mogą nocować osoby w kryzysie bezdomności, takie jak pustostany, altanki czy ogródki działkowe. Każdej napotkanej osobie oferowana jest pomoc, w tym przewiezienie do ośrodków, gdzie można się ogrzać, zjeść ciepły posiłek i bezpiecznie przenocować. Szczególnej uwagi wymagają także osoby starsze i samotne – w ich przypadku warto upewnić się, czy nie potrzebują wsparcia, np. przy codziennych zakupach.

Policja przypomina, że pomoc można zgłaszać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając opcję "Osoba bezdomna wymagająca pomocy".

Zobacz także

logo
Prognoza pogody na luty od Amerykanów i IMGW. Widzę -25 stopni, a to początek
logo
Najzimniejszy weekend zimy dopiero przed nami. Naprawdę lepiej zostać w domu
logo
Mróz sparaliżował komunikację, tramwaje w Szczecinie stanęły. Wiadomo, kiedy ruszą
logo
Ludzie pytają o odwołanie meczów Ekstraklasy. Wszystko przez arktyczne mrozy
logo
Nowa prognoza pogody na koniec stycznia. Nie chowajcie kurtek, będzie kolejny atak mrozu
logo
Ważny komunikat Poczty Polskiej. Szykujcie się na opóźnione przesyłki i emerytury