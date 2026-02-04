Jak odzyskać część pieniędzy za leki? W ramach rozliczenia PIT Fot. Radoslaw Maciejewski / Shutterstock

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że może odzyskać sporą część pieniędzy wydanych na leki. Da się to zrobić w ramach ulgi rehabilitacyjnej przy wypełnianiu deklaracji PIT. W jaki sposób rozliczyć się, by państwo zwróciło nam część wydatków?

Ulga rehabilitacyjna pozwala odciążyć finansowo osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Odliczyć można koszty związane z codziennym funkcjonowaniem, jak np. adaptacja mieszkania, zabiegi lecznicze czy pobyt w sanatorium. Na liście wydatków są zarówno drogie sprzęty medyczne, jak i transport, opieka pielęgniarska czy właśnie leki. W sumie można dzięki temu odzyskać co roku kilka tysięcy złotych.

Ulga rehabilitacyjna w 2026 r. Kto może odliczyć wydatki?

Zgodnie z danymi na stronie podatki.gov.pl prawo do ulgi mają osoby posiadające formalne potwierdzenie niepełnosprawności. Może to być orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy lub orzeczenie dla osób poniżej 16. roku życia.

Z odliczenia skorzystasz, jeśli jesteś:

osobą z niepełnosprawnością samodzielnie opłacającą swoje potrzeby, opiekunem osoby z niepełnosprawnością, której roczny dochód w 2025 roku nie przekracza 22 546,92 zł.

Do limitu dochodów nie wlicza się m.in. zasiłku pielęgnacyjnego oraz trzynastej i czternastej emerytury. Dzięki temu więcej seniorów i ich rodzin może skorzystać z ulgi.

Zwrot za leki w PIT. Ile pieniędzy można odzyskać

Zwrot pieniędzy za leki to jedna z najpowszechniejszych form tej ulgi. Nie ma tu sztywnej kwoty maksymalnej w skali roku, ale obowiązuje limit miesięczny. Możesz odliczyć nadwyżkę powyżej 100 zł wydanych w konkretnym miesiącu.

"Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł" – czytamy na stronie podatki.gov.pl. Poniżej przykładowa tabelka z listą wydatków.

Jak odzyskać część pieniędzy za leki? Fot. https://www.podatki.gov.pl/

Zatem jeśli np. w kwietniu wydałeś 120 zł na leki, odliczysz 20 zł, a gdy potem w maju wydasz 170 zł, twoja ulga wzrośnie o kolejne 70 zł. Łącznie to 90 zł zwrotu podatku. Dobrze wiemy, że specjalistyczne leki mogą być o wiele droższe, więc niektórzy mogą zyskać setki złotych. Zwłaszcza że nie ma górnego limitu.

Warto podkreślić, że lekarz specjalista musi potwierdzić konieczność stosowania danych leków, ale nie muszą być one bezpośrednio związane tylko z głównym schorzeniem w orzeczeniu. W przypadku innych produktów, jak pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, obowiązuje roczny limit w wysokości 2280 zł.

Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną? Potrzebujesz paru dokumentów

Podstawą są dowody zakupu, które jasno wskazują, kto i za co zapłacił. Najlepiej zbierać faktury, rachunki, paragony lub potwierdzenia przelewów. Niektóre wydatki limitowane do kwoty 2280 zł, takie jak używanie własnego samochodu na potrzeby rehabilitacji czy opłacenie przewodnika, nie wymagają zbierania faktur za paliwo. Urząd skarbowy może jednak poprosić o wskazanie konkretnych danych osoby pełniącej funkcję przewodnika lub okazanie certyfikatu psa asystującego.

Aby skutecznie odliczyć ulgę, trzeba wykonać poniższe kroki:

zbierz faktury wystawione na osobę dokonującą odliczenia lub niepełnosprawnego podopiecznego, oblicz sumę wydatków z uwzględnieniem limitów miesięcznych lub rocznych, wypełnij załącznik PIT/O i dołącz go do swojej głównej deklaracji PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Ulga obniża dochód lub przychód, ale jeśli zarobki są zbyt niskie, niewykorzystany limit przepada i nie przechodzi na kolejny rok. Z fiskusem można rozliczyć się przez internet samodzielnie w usłudze Twój e-PIT (startuje 15 lutego), która przyspiesza otrzymanie pieniędzy w ramach ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku.