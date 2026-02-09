Przepis na ekspresowe pączki na tłusty czwartek. Shutterstock.com/melei5

Tłusty czwartek zbliża się wielkimi krokami. Czasu na przygotowanie słodkości jest coraz mniej, ale spokojnie – mam prosty przepis na ekspresowe pączki. Przygotuj je dzień wcześniej – dzięki jednemu składnikowi będą dalej wilgotne. Sprawdź, jakie to proste. Podzielę się z tobą jeszcze dwoma innymi przepisami.

Tłusty czwartek to szczególny dzień dla amatorów słodkości, którzy już od samego rana będą odwiedzać okoliczne sklepy i cukiernie. W tym roku będziemy go obchodzić 12 lutego. Ceny pączków nie powinny ulec większym zmianom, choć np. te u Magdy Gessler trochę podrożały. Część z nas woli jednak przyrządzić łakocie w domu. Do absolutnych klasyków należą pączki i faworki, ale często zamiast (lub oprócz) nich przygotowuje się np. oponki/donuty i drożdżówki.

Każda gospodyni wie jednak, że jest to czasochłonne, a umówmy się: tego czasu może nam zwyczajnie brakować (albo możemy chcieć go inaczej wykorzystać). Z pomocą przychodzi więc przepis na pączki na tłusty czwartek dla leniwych. A właściwie trzy przepisy – tak, żeby coś dla siebie znaleźli zarówno miłośnicy klasyki, jak i ci, którzy przepadają za łakociami "z twistem".

Przepis na błyskawiczne pączki bez drożdży na tłusty czwartek

Zacznijmy od pierwszego, najbardziej nieoczywistego przepisu. Te pączki można przyrządzić dzień wcześniej – dzięki dodatkowi mascarpone nie trzeba martwić się o to, że zrobią się suche. Można więc przygotować się na tłusty czwartek już w środę, poświęcając na to dosłownie kilka minut, bo składniki wystarczy wymieszać i usmażyć, bez wyrastania czy chłodzenia.

Jeśli przepadasz za puszystymi, a jednocześnie lekkimi słodyczami, to minipączki z mascarpone będą dla ciebie idealnym wyborem. Są one smażone w tłuszczu, ale chłoną go znacznie mniej niż tradycyjne, a do tego stanowią ciekawą odmianę. Z przygotowaniem tego deseru poradzą sobie nawet starsze dzieci (pod nadzorem dorosłych), bo przepis jest banalnie łatwy.

Do przygotowania szybkich pączków z mascarpone według przepisu z Ilovebake.pl, który polecam, potrzebne są następujące składniki:

1 żółtko, 2 jajka, 250 g mąki pszennej, 250 g serka mascarpone, 3 łyżki kwaśnej śmietany (12% lub 18%), 2 łyżki cukru pudru, 1 łyżka soku z cytryny, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, olej rzepakowy do smażenia.

Przygotuj również lukier lub cukier puder do obtoczenia gotowych pączków. Zacznij od rozgrzania oleju do ok. 180 stopni Celsjusza. Jeśli nie masz termometru kuchennego, możesz sprawdzić temperaturę tłuszczu, wkładając do niego drewnianą łyżkę. Jeżeli wokół niej pojawią się bąbelki, to znaczy, że olej jest odpowiednio rozgrzany i można smażyć pączki.

Wymieszaj w misce mascarpone, jajka, żółtko i kwaśną śmietanę. Przesiej mąkę, cukier puder i proszek do pieczenia. Następnie dodaj sok z cytryny (można zastąpić go spirytusem) i wymieszaj łyżką do momentu połączenia składników.

Wystarczy już tylko uformować i usmażyć pączki. Żeby ciasto nie przyklejało się do dłoni, zwilż je lekko olejem. Formuj niewielkie kuleczki (mniej więcej wielkości orzecha włoskiego) i od razu wkładaj je do oleju. Smaż na złoto, później wyjmij i odsącz z nadmiaru oleju na ręczniku kuchennym. Na koniec minipączki oprósz cukrem pudrem lub oblej lukrem.

Pączki serowe dla leniwych

To kolejne pączki z serii tych ekspresowych (i kolejne, do przyrządzenia których nie użyjemy drożdży). Tym razem głównym składnikiem będzie twaróg. Tanie minipączki są lżejsze od tradycyjnych (choć umówmy się, w tłusty czwartek żaden deser nie ma kalorii, prawda?), choć równie smaczne. Podobnie jak te z dodatkiem mascarpone, przyrządzisz je w zaledwie chwilę. Tym razem potrzebny jednak będzie blender.

Składniki, których będziesz potrzebować do przyrządzenia pączków dla leniwych z polecanego przez nas przepisu według Haps.pl:

250 g twarogu, 4 łyżki mąki, jajko, 1 łyżka cukru waniliowego, pół łyżeczki proszku do pieczenia, olej do smażenia.

Jeśli chcesz, przygotuj również wybrane nadzienie, np. marmoladę, dżem, budyń lub czekoladę (zamiast nadziewać pączki, możesz obtoczyć je w cukrze pudrze lub lukrze).

Zmiksuj twaróg z cukrem waniliowym, jajkiem i proszkiem do pieczenia. Do gładkiej masy twarogowej dodaj mąkę i wymieszaj – powstanie nieco kleista masa. Podsyp blat mąką i formuj na nim małe kulki, najlepiej nabierając ciasto łyżką. Rozgrzej olej w głębokim garnku lub na patelni i smaż pączki na złoto, a następnie wyjmij i odsącz z nadmiaru oleju na ręczniku papierowym.

Możesz nadziać swoje serowe pączki wybranym dodatkiem. Najlepiej zrobić wtedy nieco większe kulki. Możesz też po prostu oprószyć je cukrem pudrem lub oblać lukrem, a nawet zrobić posypkę z cukru i cynamonu, która nada pączkom nietypowego posmaku.

Szybkie pączki drożdżowe

Ostatnia wariacja na tłusty czwartek to szybkie pączki dla tych, którzy nie wyobrażają sobie zrezygnowania z tradycyjnego drożdżowego posmaku. Uczciwie podkreślamy przy tym, że będą one bardziej czasochłonne od dwóch poprzednich propozycji (ale naszym skromnym zdaniem warto dać im szansę).

Oto składniki na tradycyjne minipączki drożdżowe z przepisu Aniagotuje.pl:

300 g mąki pszennej (typ 550), 25 g świeżych drożdży lub 7 g suchych, 3 żółtka, 125 ml ciepłego mleka, 50 g kostki masła, łyżka cukru, szczypta soli, olej rzepakowy lub smalec do smażenia, cukier puder.

Składniki (z wyjątkiem mleka) powinny być w temperaturze pokojowej.

Jeśli używasz świeżych drożdży, przygotuj w szklance zaczyn, zabierając z podanych składników czubatą łyżkę mąki, łyżkę cukru, 3 łyżki ciepłego mleka i 25 g drożdży. Rozetrzyj wymienione składniki, wymieszaj i odstaw pod przykryciem w ciepłym miejscu na 25 minut. Aktywny zaczyn powinien spienić się i urosnąć. Do miski dodaj zaczyn, mąkę, żółtka, masło, mleko i szczyptę soli, wyrabiaj przez 10 minut.

Jeśli używasz drożdży suchych, pomiń przygotowywanie zaczynu – umieść w misce mąkę, cukier, drożdże, żółtka, masło, pół szklanki ciepłego mleka i szczyptę soli, a następnie wyrabiaj przez około 10 minut.

Następnie (już w obu przypadkach) przykryj miskę i odłóż ciasto do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na ok. 30 minut. Po tym czasie podsyp blat mąką i przełóż na niego wyrośnięte ciasto, lekko rozciągnij. Formuj kulki wielkości orzecha włoskiego (powinno wyjść ich ok. 25-30) i odkładaj do wyrastania, zachowując między nimi co najmniej 3-centymetrowe odstępy.

Lekko posyp mąką górną część pączków, żeby nie przykleiła się do nich ścierka, przykryj i pozostaw do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na ok. 30 minut. W tym czasie przygotuj tłuszcz w garnku. Rozgrzej go do ok. 175 stopni i wrzucaj do niego po kilka pączków, zostawiając miejsce, by mogły urosnąć podczas smażenia. Smaż na złoto (do minuty po każdej stronie), a następnie odsącz z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Na koniec posyp cukrem pudrem lub polej lukrem.