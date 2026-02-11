Oszukani w programie Czyste Powietrze. W 2026 r. rząd ma dla nich ratunek Fot. Alexeysun / Shutterstock

Program Czyste Powietrze stał się najważniejszą formą wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych. Niestety, ogromna popularność dotacji przyciągnęła też rzeszę naciągaczy, którzy wykorzystali tysiące polskich rodzin. Radzimy, co robić, jeśli zostaliśmy oszukani, i sprawdzamy, co w tej sprawie planuje rząd.

REKLAMA

Nie da się ukryć, że program pomógł też pozostałym rodzinom, bo po termomodernizacji domów ich rachunki zmalały (choć z tym też bywa różnie, o czym wiedzą właściciele pomp ciepła czy kotłów na pellet) i nie muszą się przejmować nadchodzącym zakazem pieców na paliwa kopalne (np. gazowe). Oszuści jednak nie prześpią żadnej okazji do wzbogacenia się kosztem innych.

Jak działają oszuści w programie Czyste Powietrze?

Skala procederu była tak porażająca, że program nawet został na pewien czas wstrzymany. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył w tej sprawie zawiadomienie w prokuraturze. Dotacje w ramach Czystego Powietrza powróciły w kwietniu 2025 roku, ale nadal wiele rodzin nie wyszła na prostą.

REKLAMA

"W programie Czyste Powietrze jest nawet 13 tysięcy umów z nierozliczonymi zaliczkami po terminie" – alarmowała w listopadzie zeszłego roku ministra Paulina Hennig-Kloska. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska łączna kwota zamrożonych w ten sposób środków to aż 736 mln zł.

W jaki sposób ludzie byli oszukiwani? Wykonawcy często znikali z pieniędzmi, zostawiając ludzi z długami i rozgrzebanymi remontami. Z analizy resortu wynika, że przestępcy stosowali konkretne metody:

Pełnomocnicy zaciągali pożyczki i dotacje bez wiedzy właścicieli domów. Dokumenty były fałszowane, by wyłudzić maksymalne kwoty wsparcia. Firmy pobierały wysokie zaliczki, po czym zrywały jakikolwiek kontakt. Prace wykonywano niedbale, niezgodnie z normami lub nie realizowano ich wcale.

REKLAMA

Rzecznik Praw Obywatelskich nadal dostaje skargi

Sytuacja wielu Polaków wciąż jest nie za ciekawa. Do biura RPO nieustannie napływają prośby o interwencję od osób, które zostały oszukane i liczą na pomoc państwa. "Nadal utrzymują się systemowe problemy z korzystania przez obywateli ze wsparcia finansowego oferowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" – czytamy w komunikacie RPO z 19 stycznia 2026 roku.

"Chodzi o sytuacje, gdy beneficjenci stali się ofiarami nieuczciwych firm, w ogóle nierealizujących inwestycji, bądź też wykonujących je nieprawidłowo. Często firmy, po uzyskaniu pełnomocnictwa pozwalającego na załatwienie formalności - za czym szło także wypłacenie kwoty dofinansowania - zrywały kontakt lub bez uzgodnienia z beneficjentami wnioskowały o najwyższy stopień dofinansowania, samowolnie rozszerzając zakres inwestycji". Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich

REKLAMA

Marcin Wiącek podkreśla, że beneficjenci nie rozumieją, dlaczego to oni mają oddawać dotacje, które trafiły bezpośrednio do oszustów. Nie dość, że ludzie zostali z cudzym długiem, to wielu jeszcze nie doczekało się nowoczesnego ogrzewania, więc płacą podwójnie.

Dlatego rzecznik chce, by wsparcie państwa było realne. Po zapoznaniu się z treścią przygotowanej przez rząd ustawy przyznał, że "odpowiada na postulaty RPO". Co więc zakłada projekt, który może uratować wiele rodzin?

Nowa ustawa o pomocy poszkodowanym w 2026 roku

Światełkiem w tunelu jest projekt ustawy o pomocy beneficjentom – osobom fizycznym poszkodowanym w związku z realizacją Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" (nr UD346). Rząd chce przejąć na siebie ciężar walki z nieuczciwymi firmami.

Najważniejsze zmiany, które wprowadzi nowa ustawa, to:

Obowiązkowe zawieszenie ściągania należności od beneficjenta po zgłoszeniu przestępstwa. Możliwość całkowitego umorzenia długu, jeśli oszustwo wykonawcy zostanie potwierdzone. Państwo będzie dochodzić zwrotu środków bezpośrednio od firm, a nie od oszukanych rodzin. Wprowadzenie mechanizmu ulg i rozkładania spłat na raty w trudnych sytuacjach życiowych. NFOŚiGW zyska status pokrzywdzonego w sądzie, co jeszcze bardziej ułatwi odzyskiwanie publicznych pieniędzy.

MKiŚ zakłada, że ustawa ma zostać przyjęta w pierwszym kwartale 2026 roku.

REKLAMA

Co zrobić, gdy wykonawca cię oszukał?

Jeśli padłeś ofiarą "oszustwa na Czyste Powietrze", nie musisz czekać na przyjęcie ustawy przez Sejm. To przede wszystkim od ciebie zależy, czy odzyskasz pieniądze. Pierwszym krokiem powinno być zebranie pełnej dokumentacji: umów, faktur, a nawet zdjęć z placu budowy.

Eksperci z NFOŚiGW (wiele poradników znajdziemy na oficjalnej stronie programu) radzą, aby podjąć następujące kroki:

Wyślij do wykonawcy oficjalną reklamację listem poleconym z żądaniem naprawy lub zwrotu gotówki. Zgłoś sprawę na policję lub do prokuratury, jeśli podejrzewasz oszustwo lub fałszerstwo. Poinformuj o problemie właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Wyślij wiadomość na dedykowany adres mailowy: nieprawidlowosci@nfosigw.gov.pl. Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej lub porad Rzecznika Konsumentów.

REKLAMA