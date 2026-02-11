Karol Nawrocki o ewentualnym spotkaniu z Putinem przy jednym stole Facebook/Kancelaria Prezydenta RP

Środowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego to okazja do rozmów dotyczących najważniejszych dla Polski spraw. Karol Nawrocki publicznie powiedział też, czy mógłby zasiąść przy jednym stole z Władimirem Putinem. Polacy z pewnością na długo zapamiętają jego wypowiedź.

REKLAMA

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaczęło się od oficjalnego powitania członków zebrania. Uwagę przykuł tu przede wszystkim uścisk dłoni prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska oraz gesty, które po nim nastąpiły. Następnie głowa państwa wygłosiła przemówienie. Karol Nawrocki wprost powiedział też, czy usiadłby przy jednym stole z Władimirem Putinem.

Karol Nawrocki i Władimir Putin przy jednym stole?

Prezydent odniósł się bezpośrednio do kwestii ewentualnego uczestnictwa Polski w Radzie Pokoju. Do udziału w pracach organu utworzonego przez Donalda Trumpa zaproszono również Władimira Putina. Ten fakt od początku wzbudzał kontrowersje, na co zwracaliśmy uwagę już w styczniu. Nawrocki skorzystał z okazji i podczas przemówienia na posiedzeniu RBN odpowiedział na pytanie, czy zasiadłby przy jednym stole z rosyjskim dyktatorem. Wprost nazwał też Putina "zbrodniarzem".

REKLAMA

– W kampanii wyborczej zapytano mnie, czy usiądę do stołu z Władimirem Putinem. Odpowiedziałem, że usiądę z każdym do stołu, jeśli tego będzie wymagał interes Rzeczpospolitej Polskiej. Osobiście jestem ścigany przez Władimira Putina i przez Federację Rosyjską, więc nie spieszy mi się do tego, żeby siedzieć i ze zbrodniarzem Putinem, i z przedstawicielem reżimu Łukaszenki, natomiast jeśli będzie tego wymagał interes państwa polskiego, to jako prezydent Polski jestem do tego gotowy – stwierdził.

Nie tylko Rada Pokoju. Nawrocki przypomina o Rosji w ONZ

Podczas swojego przemówienia prezydent przypomniał również, że Rosja zasiada w organie decyzyjnym ONZ. Przypomnijmy, że należy ona do organizacji od 1991 roku.

REKLAMA

– Czy to oznacza, że mamy wyjść z ONZ? Nie tak dawno w tym gremium ambasador Rosji, przedstawiciel Władimira Putina, siedział przy jednym stole z naszym wiceministrem. Taka sama sytuacja jest z G20, (...) nie słyszałem entuzjazmu związanego z tym, że prezydent USA zaprosił prezydenta Polski do G20, ale nie słyszałem też krytyki, za co dziękuję, że w G20 w grudniu najprawdopodobniej spotkamy się – także przedstawiciele ministra finansów, sam minister Andrzej Domański i ja – z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej – dodał.

Na zakończenie Nawrocki zaapelował do członków posiedzenia RBN, zwracając się do nich słowami: "dbajmy o interes i bezpieczeństwo państwa polskiego przy podejmowaniu naszych decyzji". I ponownie zwrócił się z prośbą o przedstawienie rządowej rekomendacji dotyczącej przystąpienia do Rady Pokoju.