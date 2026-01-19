Karol Nawrocki miał otrzymać zaproszenie do Rady Pokoju - tak jak Władimir Putin. Shutterstock.com/KSikorski

Media donoszą, że Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do uczestnictwa w Radzie Pokoju. Wcześniej potwierdzono, że prezydent USA zaproponował dołączenie do tego samego organu... Władimirowi Putinowi. Gdyby obaj panowie przyjęli zaproszenia, oznaczałoby to, że Polska i Rosja zasiądą przy jednym stole.

REKLAMA

Od 10 października 2025 roku w Strefie Gazy trwa zawieszenie broni. Zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas zgodziły się na przyjęcie planu pokojowego. Wśród kolejnych działań wskazuje się powołanie Rady Pokoju. Zaproszenie do tego międzynarodowego organu otrzymali przedstawiciele państw z całego świata, w tym, jak poinformował Onet, prezydent Polski – Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki miał otrzymać od Trumpa zaproszenie do Rady Pokoju

Portal Onet poinformował, powołując się na dwa niezależne źródła, że Karol Nawrocki miał otrzymać zaproszenie do dołączenia do Rady Pokoju. Jest to nowy organ, za utworzenie którego odpowiada Donald Trump. Ma on zarządzać Strefą Gazy, ale mówi się też, że długoterminowo miałby zajmować się rozwiązywaniem innych konfliktów na świecie.

REKLAMA

Na czele Rady Pokoju stanąć ma Donald Trump, a agencja AFP powiadomiła, że zaproszenia mieli otrzymać przedstawiciele blisko 60 krajów z całego świata, w tym Węgier oraz Rosji. Gdyby Karol Nawrocki przyjął propozycję, oznaczałoby to, że może zasiąść przy jednym stole z Władimirem Putinem (o ile on również zdecyduje się na zaakceptowanie zaproszenia).

Kto zasiądzie w Radzie Pokoju?

To, czy Władimir Putin zostanie członkiem Rady Pokoju, nie jest jeszcze przesądzone. Rzecznik Kremla potwierdził, że rosyjski polityk otrzymał zaproszenie, wskazał jednak, że obecnie analizowane są szczegóły propozycji. Portal TengriNews informował, że zaproszenia mieli otrzymać i przyjąć przedstawiciele m.in. Kazachstanu, Argentyny, Pakistanu, Turcji, Jordanii, Egiptu, Węgier, Kataru i Włoch. Według agencji Reutersa zaproszenie miał otrzymać także Aleksander Łukaszenka.

REKLAMA