Ten popularny kierunek turystyczny jest szczególnie podatny na ekstremalne warunki pogodowe
Ten popularny kierunek turystyczny jest szczególnie podatny na ekstremalne warunki pogodowe Artush/Shutterstock

Choć ta wyspa zazwyczaj kojarzy się z lemurami, rajskimi plażami i turkusową wodą, dzisiaj mówi się o nim z zupełnie innego powodu. W Madagaskar uderzył cyklon tropikalny Gezani. Żywioł doprowadził do rozległych zniszczeń.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Madagaskar to egzotyczna wyspa u wschodnich wybrzeży Afryki, znaną z unikalnej przyrody, parków narodowych i bajecznych plaż. W ostatnich latach kierunek ten zyskuje na popularności również wśród Polaków.

Cyklon Gezani uderzył w Madagaskar. Zginęło co najmniej 20 osób

We wtorek przez wschodnią część Madagaskaru przetoczył się cyklon Gezani. Najmocniej ucierpiał region Atsinanana, w tym portowe miasto Toamasina. Z raportu biura ds. zarządzania katastrofami wynika, że ewakuowano blisko 1400 osób. Władze zdecydowały też o zamknięciu szkół w całym regionie.

Żywioł nie oszczędzał infrastruktury. Podnoszący się poziom wody i intensywne opady doprowadziły do zalania ulic Toamasiny. Zawaliły się domy, zerwane zostały dachy, a tysiące mieszkańców zostało bez prądu. W środę na ulicach widać było powalone drzewa, fragmenty budynków i gruzy. W wielu miejscach woda wciąż nie ustąpiła.

Zobacz także

logo
PKP Intercity zdradza, co w podróży chrupią turyści. W komentarzach burza
logo
8 zł za bilet z Warszawy do Krakowa. Nowy przewoźnik zapowiada rewolucję
logo
Zimowe atrakcje w Zakopanem i Białce Tatrzańskiej. Poczuj mocny klimat apres-ski
logo
Cypr to najtańszy kierunek 2026. Ale polskie MSZ zaleca szczególną ostrożność
logo
Termalna stolica Podhala. Dlaczego Szaflary to idealny kierunek na regenerujący weekend?
logo
Strajk niemieckiej linii sparaliżuje tysiące lotów. Podróżni z Polski też to odczują

Apel do turystów. Polska ambasada ostrzega

Madagaskar to dziś jeden z topowych egzotycznych kierunków wybieranych przez Polaków zimą. Dlatego sytuacja budzi szczególny niepokój. Ambasada Polski w Nairobi wydała komunikat z apelem o zachowanie maksymalnej ostrożności. Osobom przebywającym na wyspie zaleca się:

  • pozostanie w domu i unikanie wychodzenia na zewnątrz bez wyraźnej potrzeby,
  • trzymanie się z dala od wybrzeża, plaż, potoków, mostów i dolin,
  • regularne śledzenie komunikatów lokalnych władz i obrony cywilnej,
  • kontakt z lokalnymi służbami w nagłych przypadkach,
  • rejestrację pobytu w systemie Odyseusz prowadzonym przez MSZ.

    • Służby podkreślają, że sytuacja pozostaje dynamiczna. Choć cyklon przeszedł już przez wyspę, jego skutki mogą być odczuwalne jeszcze przez kilka dni.

    Sytuacja na Madagaskarze to przykład tego, jak rajski kierunek wakacyjny w jednej chwili zmienia się w teren walki z żywiołem. A dla części turystów wymarzony urlop może oznaczać dziś przede wszystkim niepewność.