Ten popularny kierunek turystyczny jest szczególnie podatny na ekstremalne warunki pogodowe Artush/Shutterstock

Choć ta wyspa zazwyczaj kojarzy się z lemurami, rajskimi plażami i turkusową wodą, dzisiaj mówi się o nim z zupełnie innego powodu. W Madagaskar uderzył cyklon tropikalny Gezani. Żywioł doprowadził do rozległych zniszczeń.

Madagaskar to egzotyczna wyspa u wschodnich wybrzeży Afryki, znaną z unikalnej przyrody, parków narodowych i bajecznych plaż. W ostatnich latach kierunek ten zyskuje na popularności również wśród Polaków.

Cyklon Gezani uderzył w Madagaskar. Zginęło co najmniej 20 osób

We wtorek przez wschodnią część Madagaskaru przetoczył się cyklon Gezani. Najmocniej ucierpiał region Atsinanana, w tym portowe miasto Toamasina. Z raportu biura ds. zarządzania katastrofami wynika, że ewakuowano blisko 1400 osób. Władze zdecydowały też o zamknięciu szkół w całym regionie.

Żywioł nie oszczędzał infrastruktury. Podnoszący się poziom wody i intensywne opady doprowadziły do zalania ulic Toamasiny. Zawaliły się domy, zerwane zostały dachy, a tysiące mieszkańców zostało bez prądu. W środę na ulicach widać było powalone drzewa, fragmenty budynków i gruzy. W wielu miejscach woda wciąż nie ustąpiła.

Apel do turystów. Polska ambasada ostrzega

Madagaskar to dziś jeden z topowych egzotycznych kierunków wybieranych przez Polaków zimą. Dlatego sytuacja budzi szczególny niepokój. Ambasada Polski w Nairobi wydała komunikat z apelem o zachowanie maksymalnej ostrożności. Osobom przebywającym na wyspie zaleca się:

pozostanie w domu i unikanie wychodzenia na zewnątrz bez wyraźnej potrzeby, trzymanie się z dala od wybrzeża, plaż, potoków, mostów i dolin, regularne śledzenie komunikatów lokalnych władz i obrony cywilnej, kontakt z lokalnymi służbami w nagłych przypadkach, rejestrację pobytu w systemie Odyseusz prowadzonym przez MSZ .

Służby podkreślają, że sytuacja pozostaje dynamiczna. Choć cyklon przeszedł już przez wyspę, jego skutki mogą być odczuwalne jeszcze przez kilka dni.