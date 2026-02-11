Ta wyspa na Morzu Śródziemnym przyciągnie w 2026 szczególnie dużo Polaków DyziO/Shutterstock

Na Morzu Śródziemnym istnieje wyspa, która w 2026 przyciągnie szczególnie dużo Polaków. Biura podróży okrzykują ją hitem nadchodzącego lata. Nie każdy jednak wie, że to szczególne państwo podzielone jest na pół. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca szczególną ostrożność, gdy wybieramy się do północnej części Cypru.

Chodzi oczywiście o Cypr, który od lat wzmacnia swoją pozycję atrakcyjnego kierunku w basenie Morza Śródziemnego. Jak wskazuje WP Turystyka, w 2025 wyspę odwiedziło 12 proc. więcej turystów niż w roku poprzednim. Szczególnie popularny staje się Cypr Północny. Atrakcyjny klimat i tanie hotele czynią go ciekawą alternatywną dla kierunków takich Hiszpania czy Grecja. Jednak niewielu podróżnych wie, że sytuacja polityczna Cypru nie jest bez zawirowań. Dlatego polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca szczególną ostrożność, gdy decydujemy się tam lecieć.

Cypr ulubionym kierunkiem Polaków 2026. Co ma do zaoferowania?

Rainbow i Exim Tours to jedne z wielu biur podróży, które oferują szeroki wybór hoteli i programów objazdowych na tej śródziemnomorskiej wyspie. Ich wakacje all inclusive zarezerwujemy już od 2400 do 2800 zł za tydzień.

W tym roku touroperatorzy stawiają szczególnie na Cypr Północny. Nic dziwnego: jako że północna część Cypru nie należy do Unii Europejskiej, lokalne opłaty za paliwo i atrakcje wychodzą taniej niż w wielu krajach UE. Polacy mogą dodatkowo wjechać na Cypr jedynie z dowodem osobistym, bez konieczności wyrabiania wizy. Liry tureckie, waluta Cypru Północnego, okazuje się także stosunkowo tania dla obywateli UE. Wszystko to sprawia, że Cypr określany jest przez biura "hitem cenowym".

Zdaje się więc, że zostaje tylko tam lecieć. Niestety nie jest to takie proste. Poniżej zamieszczamy ważny kontekst, o którym biura podróży nie zawsze wspominają na pierwszych stronach ofert.

Turecka Republika Cypru Północnego. Co musisz wiedzieć, zanim kupisz wycieczkę

Uwielbiana obecnie wyspa ma wyboistą historię. Cypr przez wiele lat był kolonią Wielkiej Brytanii – to po Brytyjczykach został tam lewostronny ruch drogowy i dobra znajomość angielskiego wśród Cypryjczyków. Po odzyskaniu niepodległości w 1960 roku napięcia w regionie doprowadziły do podziału wyspy na część północną i południową. Do dziś Cypr pozostaje podzielony, a północna część uznawana jest tylko przez Turcję.

Jak ostrzega Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska nie utrzymuje z Cyprem Północnym stosunków dyplomatycznych. Nie jest zatem w stanie pomóc wakacjowiczom, którzy znajdą się w tarapatach. W przypadku utraty dokumentów, aresztowania czy trafienia do szpitala, podróżni będą musieli radzić sobie na własną rękę.

Co również istotne, Europejska Karta Ubezpieczeń Społecznych (EKUZ), która zapewnia pomoc medyczną na terenie UE, nie zadziała na Cyprze Północnym. Turyści muszą zatem wykupić ubezpieczenie turystyczne, co oznacza dodatkowe koszty.