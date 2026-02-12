Leo Express obsługuje coraz więcej tras w Polsce. Może być zagrożeniem dla PKP Intercity Prokop Harazim/Shutterstock

Chociaż Polacy już teraz mają wiele opcji, by dostać się z Warszawy do Krakowa, nowych możliwości nigdy za wiele. Od marca czeski przewoźnik Leo Express uruchamia nowe połączenia na trasie Warszawa-Kraków-Praga. Ceny zaczynają się już od 7,80 zł.

Leo Express nie jest nowym graczem wśród linii kolejowych. Czeska firma, założona w 2010 roku, pierwsze kursy uruchomiła już dwa lata później. W Polsce znana była do tej pory z obsługi międzynarodowych połączeń z Krakowa do Pragi. Jednak w 2025 nastąpił przełom: przewoźnik uzyskał zgodę na obsługę nowych połączeń krajowych w Polsce. Już od marca 2026 roku pojawi się zatem więcej pociągów, które zawiozą pasażerów z Warszawy do Krakowa w rekordowo niskich cenach. Czy PKP Intercity ma się czego obawiać?

Nowe trasy od 1 marca. Leo Express ogłasza "mocne wejście" na polski rynek kolejowy

Trasa z Warszawy do Krakowa już od marca zyska nowe połączenia. Od pierwszego dnia przyszłego miesiąca Leo Express będzie kursował dwa razy dziennie w obu kierunkach. Składy jeżdżące między tymi dwoma najważniejszymi polskimi miastami zyskały nawet oryginalną nazwę – Leopold.

Co najważniejsze, Leo Express zapowiada rekordowo niskie ceny. Promocyjne bilety na trasie Warszawa-Kraków zaczynają się już od 7,80 zł. Do Pragi natomiast pojedziemy za mniej niż 50 zł w jedną stronę. To nie koniec udogodnień: przewoźnik obiecuje aż cztery klasy podróży. Od znanego w Polsce PKP Intercity wyróżni się rozkładanymi fotelami i cateringiem w cenie najdroższych biletów.

Konkurencja dla PKP Intercity. Ceny biletów mogą pójść w dół

Nie jest to dobra wiadomość dla PKP, które dawno temu zdominowały rynek w Polsce. Chociaż Leo Express zaczyna powoli, od dwóch pociągów kursujących w obu kierunkach (dla porównania, pociągi Pendolino odjeżdżają niemal co godzinę), czeski przewoźnik wyprzedza PKP swoją ceną. Regularne ceny polskiej linii kolejowej rzadko spadają bowiem poniżej 50 zł.

Podróżni przewidują, że nowy gracz wymusi na PKP obniżenie cen. Tak stało się w momencie ekspansji linii kolejowej RegioJet, który w 2025 zaczął konkurować z PKP o klientów na polskich trasach. A zainteresowanie nowościami jest duże – jeszcze przed uruchomieniem połączeń Leo Express sprzedał ponad 30 tys. biletów.