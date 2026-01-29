Nowe informacje o chińskiej rakiecie Zhuque-3. RCB wydało komunikat. X.com/@LandSpace_Tech

W piątek, 30 stycznia, w ziemską atmosferę ma wejść fragment chińskiej rakiety Zhuque-3. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ważny komunikat w tej sprawie. "Jedne z ostatnich przelotów mogą przebiegać nad Polską" – komunikuje RCB.

We wtorek, 28 stycznia, w sieci pojawiły się ostrzeżenia dotyczące niekontrolowanej deorbitacji fragmentu chińskiej rakiety Zhuque-3 (ZQ-3). Prowadzący bloga "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki informował, że część jej szczątków może spaść w rejonie Bałtyku. Sprawę opisywaliśmy również w naTemat. Teraz pojawiły się nowe informacje dotyczące chińskiej rakiety, a komunikat wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwo wydało komunikat. Chodzi o chińską rakietę nad Polską

29 stycznia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ważny komunikat dotyczący wejścia fragmentu chińskiej rakiety w ziemską atmosferę. Przedstawiciele państwowej jednostki rozwiali wszystkie wątpliwości dotyczące tego tematu, powołując się na ustalenia Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

"Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) prognozuje, że jutro, 30 stycznia, dojdzie do wejścia w atmosferę fragmentu chińskiej rakiety. Jedne z ostatnich przelotów mogą przebiegać nad Polską" – przekazało RCB.

W oficjalnym komunikacie wskazano, że do deorbitacji może dojść między godz. 3:35 a 16:51 czasu polskiego, ale są to informacje szacunkowe, które po napływie nowych danych mogą jeszcze ulec zmianie. RCB uspokoiło obywateli, komunikując: "Jesteśmy w stałym kontakcie z POLSA. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Śledź komunikaty POLSA".

Polacy nie muszą więc podejmować żadnych dodatkowych działań, o ile POLSA nie przekaże komunikatów, które będą stanowić inaczej.

Fragmenty rakiety Zhuque-3 wejdą w atmosferę

W komunikacie z 29 stycznia zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Polska Agencja Kosmiczna przypominała, że chodzi o obiekt ZQ-3 R/B ważący około 11 ton. POLSA wskazywała też: "ze względu na szacowaną masę oraz nieznaną strukturę obiektu zwracamy uwagę, że może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi".

Informowano, że z obserwacji wynika, iż trajektoria obiektu w momencie publikacji komunikatu jest zgodna z przewidywaniami, które jednak mogą zmienić się m.in. ze względu na właściwości aerodynamiczne stopnia rakiety i niedawną aktywność słoneczną.

Przypomnijmy, że mówimy o rakiecie rozwijanej przez prywatną chińską firmę LandSpace, która wystartowała 3 grudnia 2025 roku z kosmodromu Jiuquan. Karol Wójcicki z bloga "Z głową w gwiazdach" zaznacza, że pierwszy stopień, tzw. booster, rozbił się podczas próby lądowania, ale udało się umieścić na orbicie drugi stopień. To właśnie on (z symulatorem ładunku) ma wejść w atmosferę.

Jeśli jesteście zainteresowani sprawdzeniem aktualnej pozycji chińskiej rakiety Zhuque-3, transmisja na żywo dostępna jest na facebookowym fanpage'u Wójcickiego.