Opublikowano pierwszą część raportu komisji ws. diecezji sosnowieckiej Fot. Shutterstock / materiał ilustracyjny

Opublikowano pierwszą część raportu komisji ds. wyjaśnienia i naprawy spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej. Jego autorzy przyjrzeli się skandalom dotyczącym m.in. wykorzystywania osób małoletnich przez osoby związane z tą jednostką kościelną. – Zidentyfikowaliśmy 29 osób oskarżonych – przekazał przewodniczący organu powołanego w 2024 roku. Wydano też pilny apel.

Tak zwana Komisja "Wyjaśnienie i Naprawa" diecezji sosnowieckiej została powołana przez bp. Artura Ważnego w październiku 2024 roku po tym, jak opinią publiczną wstrząsnęły skandale obyczajowe z udziałem duchownych reprezentujących tę instytucję. Zadaniem jej członków jest zbadanie m.in. sprawy wykorzystywania małoletnich, niewyjaśnionych zgonów, szokujących imprez oraz przestępstw finansowych.

W czwartek (12 lutego) komisja ujawniła cząstkowy raport, który zdaniem biskupa sosnowieckiego "nie jest aktem oskarżenia ani strategią obronną, a bolesnym wyznaniem wiary w to, że tylko prawda [...] może nas wyzwolić". W skład komisji wchodzi sześć osób, w tym eksperci ds. prawa kanonicznego i teologii.

Raport komisji ws. diecezji sosnowieckiej. "Co najmniej 50 pokrzywdzonych osób"

Z pierwszej części raportu jasno wynika, że komisja zidentyfikowała 29 osób oskarżonych, które są podejrzane o wykorzystywanie nieletnich. W grupie wymieniono również osoby świeckie, m.in. organistę oraz katechetę. – Z 29 osób mamy 23 duchownych – wyjaśnił Tomasz Krzyżak, przewodniczący zespołu, dziennikarz i prawnik kanonista, podczas czwartkowej konferencji prasowej w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Komisja poinformowała o co najmniej 50 skrzywdzonych osobach. Większość z nich to dziewczynki. 96 proc. ofiar nie miało nawet ukończonych 15 lat. W tym wszystkim dla zespołu badającego skandale w diecezji sosnowieckiej najistotniejsi są właśnie pokrzywdzeni. – To te osoby są dla nas ważne. Tych osób chcemy posłuchać, z tymi osobami chcemy się spotkać. Mniej interesują nas kwestie sprawców – podkreślił Krzyżak.

Apel komisji badającej skandale w diecezji sosnowieckiej

– Mamy świadomość tego, że nie wszystkie osoby skrzywdzone się ujawniły. Nie wszystkie sprawy udało się prześwietlić. Stąd jest to otwarcie dyskusji i zaproszenie wszystkich osób mających jakąkolwiek wiedzę, która mogłaby zainteresować komisję – taki apel wygłosili autorzy opublikowanego raportu.

Komisja apeluje o kontakt do osób, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat wspomnianych skandali. Jako telefon kontaktowy podano numer 517 805 53, a jako adres mailowy – SOSnowieckomisja@proton.me.