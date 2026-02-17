Kupiłeś nową zmywarkę? Może będziesz mógł ją odliczyć od podatku Fot. ronstik / Shutterstock

Sezon na rozliczenia z fiskusem ruszył na pełnej, ale zanim wyślesz deklarację w e-PIT, przypomnij sobie, jaki sprzęt AGD ostatnio kupowałeś. Sporo urządzeń można odliczyć od podatku za sprawą ulgi mieszkaniowej. Dzięki temu możesz odzyskać część pieniędzy. Jest jednak pewien ważny warunek.

Od 15 lutego, czyli od wczoraj, usługa "Twój e-PIT" jest znów dostępna dla każdego podatnika. Wysłanie elektronicznej deklaracji jest proste i szybkie, ale warto poświęcić chwilę na sprawdzenie, jakie ulgi podatkowe nam przysługują.

Odliczenia pozwalają odzyskać nawet kilka tysięcy złotych, które inaczej zostałyby na koncie skarbówki. Jedną z najciekawszych opcji jest dość szeroka interpretacja wydatków na własne cele mieszkaniowe.

Odliczenie pralki od podatku. Wcześniej trzeba sprzedać mieszkanie

W przepisach nie ma czegoś jak "ulga na pralkę", ale w rzeczywistości część podatników może z niej skorzystać. Chodzi o sytuację, w której sprzedajemy nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia, a uzyskane pieniądze inwestujemy w nowy dom lub mieszkanie. Jeśli w ciągu 3 lat od transakcji wydasz te środki na remont lub wykończenie, możesz uniknąć płacenia 19 proc. podatku dochodowego.

Z interpretacji z 2021 opublikowanej przez Ministerstwo Finansów (zapoznamy się z nią tutaj) wynika, że za wydatki na cele mieszkaniowe uznaje się realizację prac, które pozwalają na "prawidłową ludzką egzystencję" (do listy konkretnych niezbędników domowych zaraz przejdziemy).

Z kolei Szef Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji z grudnia 2024 r. (tutaj źródło) ostatecznie potwierdził, że wyposażenie AGD jest niezbędne do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych i trzeba je liczyć tak, jak nakłady na sam budynek.

"Urządzenia te w większości wymagają uwzględnienia w projekcie budowlanym ich planowanego rozmieszczenia oraz instalacji specjalnych przyłączy" – czytamy w uzasadnieniu. Tym samym wydatki na sprzęt pod zabudowę oraz urządzenia wolnostojące mogą być wliczone w koszt nowego domu czy mieszkania.

Lista sprzętów AGD, które obejmuje ulga mieszkaniowa

Jakie konkretnie urządzenia można odliczyć od podatku? Katalog jest zaskakująco szeroki i obejmuje większość podstawowego wyposażenia kuchni oraz łazienki. Na liście są takie rzeczy:

Pralka Suszarka do ubrań Lodówka Zmywarka Piekarnik Płyta indukcyjna lub ceramiczna Kuchenka gazowa i elektryczna Okap kuchenny

Nowością, która nie była liście resortu, jest suszarka do odzieży. Szef KAS uznał, że choć nie wymieniono jej wcześniej wprost, to stanowi ona naturalne dopełnienie procesu prania i jest standardem w nowoczesnych domach.

Niestety, nie każdy sprzęt AGD odliczymy. Fiskus odrzuca tzw. "małe AGD". Jeśli kupiłeś ekspres do kawy, toster, opiekacz lub kuchenkę mikrofalową, musisz opłacić to w całości z własnej kieszeni. Te przedmioty są po prostu uznane za zbędne do codziennej egzystencji (aczkolwiek niektórzy pewnie by z tym polemizowali.

Ile pieniędzy możesz odzyskać i jak to rozliczyć?

Gra jest warta świeczki, bo można zaoszczędzić 19. proc na podatku. Przykładowo: jeśli na wyposażenie nowej kuchni i łazienki (lodówkę, pralkę, suszarkę, zmywarkę i płytę) wydasz łącznie 15000 zł, to w twojej kieszeni zostanie aż 2850 zł.

Trzeba to jednak porządnie udokumentować. Jak już pisaliśmy w naTemat, w tym celu trzeba mieć:

Fakturę VAT na zakup urządzeń (sam paragon bez naszych danych może być niewystarczający). Dokument potwierdzający zakup nowego lokalu w terminie trzech lat od końca roku, w którym sprzedano poprzednią nieruchomość. Dowód, że urządzenia są użytkowane w związku z celami mieszkaniowymi (trzeba być tam zameldowanym i w nim mieszkać).

Wszystkie kwoty trzeba zsumować i uwzględnić w formularzu PIT-39, który służy do rozliczania dochodów ze zbycia nieruchomości. Jeśli twoje wydatki na nowe lokum, w tym na wymienione sprzęty AGD, pokryją cały uzyskany przychód ze sprzedaży poprzedniego mieszkania, nie będziemy musieli w ogóle płacić podatku.