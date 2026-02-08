Uważajcie na fałszywe maile niby od "urzędu skarbowego". Fot. shutterstock

Rozpoczęła się już "gorączka podatkowa" – deklaracje, rozliczenia, zwroty. Nic więc dziwnego, że wyglądamy za wiadomościami czy to z urzędów skarbowych, czy od pracodawców. Tymczasem Ministerstwo Finansów zwróciło się z apelem do obywateli. Okazuje się, że oszuści zaczęli wysyłać fałszywe maile, podszywając się pod urzędy.

Luty, marzec, kwiecień to miesiące, w których najwięcej dzieje się w skarbówkach. Przychodzi bowiem czas na rozliczenie z podatku za minione dwanaście miesięcy pracy. Przypomnijmy, że pracodawcy mieli czas do 2 lutego, aby przekazać deklarację PIT-11 do urzędu skarbowego (a "do rąk" pracowników mają czas do 2 marca).

Natomiast od 15 lutego do 30 kwietnia to już my – płatnicy powinniśmy złożyć zeznania podatkowe (w formie elektronicznej na stronie podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit lub w formie papierowej do urzędu skarbowego).

Maile z urzędu – czy na pewno? Oszuści znaleźli nowy sposób

Nie ma się więc co dziwić, że jeśli przyszłaby teraz na skrzynkę mailową wiadomość od urzędu skarbowego, to z ciekawością ruszylibyśmy do jej odczytania. Warto jednak chwilę poczekać i dokładnie sprawdzić, kto ją nadał.

Okazuje się bowiem, że oszuści znaleźli sobie nowy sposób na wyłudzanie poufnych informacji. Ministerstwo Finansów opublikowało specjalne oświadczenie, w którym czytamy:

"Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane. Wysyłają oni fałszywe wiadomości e-mail, w których zachęcają do otwarcia załącznika z powiadomieniem od naczelnika urzędu skarbowego. Jest to próba wyłudzenia informacji".

Co więc należy zrobić? "Zwracaj uwagę na adresy e-mail, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron. Najczęściej różnią się jedną literą od prawidłowych adresów" – wyjaśnia resort.

"Pamiętaj, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych" – zaapelowano.

Jeśli jakaś wiadomość budzi nasze wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, warto wyjaśnić tę sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30. "Zachęcamy również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa" – wspomnieli pracownicy ministerstwa.