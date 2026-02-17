Myśliwce w powietrzu, radary w pełnej gotowości. Polska reaguje na rosyjskie uderzenia w Ukrainę. Fot. Siły Powietrzne / Polish Air Force, Facebook

Znów w środku nocy poderwano polskie myśliwce. Dowództwo Operacyjne sięgnęło po siły dyżurne, a ruch cywilny na dwóch lotniskach został czasowo wstrzymany. Wszystko przez ataki Rosji na Ukrainę.

REKLAMA

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o uruchomieniu lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w reakcji na aktywność rosyjskich maszyn uderzających w Ukrainę. O godzinie 4:31 we wtorek w stan podwyższonej gotowości postawiono także naziemne systemy obrony powietrznej i sieć radarów, a wojsko podkreśla, że to działania prewencyjne, ukierunkowane na ochronę rejonów najbliżej wojny.

To element stałej architektury bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Każda większa fala ataków rakietowych czy lotniczych na Ukrainę automatycznie po polskiej stronie uruchamia zestaw procedur, które mają zmniejszyć ryzyko przypadkowego naruszenia przestrzeni powietrznej lub niekontrolowanego wlotu obcych obiektów nad nasze terytorium.

REKLAMA

Obrona powietrzna i radary w stanie pełnej gotowości

W komunikacie podkreślono, że równolegle z poderwaniem lotnictwa Dowództwo Operacyjne uruchomiło "niezbędne siły i środki" dostępne na lądzie. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, co oznacza wzmożone śledzenie sytuacji w powietrzu i możliwość natychmiastowego działania.

To właśnie rozbudowana sieć radarów i systemów dowodzenia stanowi pierwszą linię rozpoznania, zanim w ogóle do głosu dojdą wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych czy załogi myśliwców. Każdy obiekt zbliżający się do granic Polski, niezależnie od tego, czy jest to rakieta, bezzałogowiec czy samolot, jest od momentu wykrycia śledzony, identyfikowany i oceniany pod kątem ewentualnego zagrożenia.

REKLAMA

Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że w związku z koniecznością zapewnienia pełnej swobody działania dla lotnictwa wojskowego czasowo wstrzymano operacje cywilne na lotniskach w Rzeszowie i w Lublinie. Oznacza to, że starty i lądowania samolotów pasażerskich zostały ograniczone na rzecz priorytetowych lotów wojskowych, a podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładach lotów, nawet jeśli formalnie nie ogłoszono zamknięcia portów.

Prewencja zamiast paniki

Wojsko wprost zaznacza, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do obszarów zagrożonych rosyjskimi uderzeniami.

REKLAMA