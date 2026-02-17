Netflix wrzucił hit ze świata "Yellowstone". Spodziewajcie się legendy westernu

Serial "1883" ze świata "Yellowstone" trafił na Netflix Fot. materiał prasowy; kadr z serialu "1883"

"1883" jest pierwszym prequelem serialu "Yellowstone", który ukazuje początek historii rodu Duttonów. Zanim ranczerzy na dobre osiedlili się w Montanie, przemierzali pełen niebezpieczeństw Dziki Zachód. Hit z legendarnym aktorem westernów właśnie wleciał na platformę streamingową Netflix.

"Yellowstone" z Kevinem Costnerem ("Bodyguard") i Kelly Reilly ("Duma i uprzedzenie") to absolutny hit telewizji, który doczekał się wielu spin-offów. Saga rodziny Duttonów, właścicieli największego rancza w stanie Montana, niebawem otrzyma prequel z akcją rozgrywającą się w czasie II wojny światowej, a także trzymającą w napięciu produkcję poświęconą synowi Johna Duttona.

Pierwszym prequelem w repertuarze "Yellowstone" był serial zatytułowany "1883", który właśnie zagościł w bibliotece serwisu Netflix. Taylor Sheridan ("Tulsa King") pokazuje pokłosie wojny secesyjnej, która zmusiła wielu Amerykanów do szukania szczęścia na Zachodzie.

"1883" trafił na Netflix. O czym jest serial ze świata "Yellowstone"?

James Dutton jest byłym kapitanem Armii Skonfederowanych Stanów Ameryki, który razem z żoną Margaret i dziećmi przenosi się z Tennessee do Teksasu, by dołączyć do karawany podróżującej do Oregonu. Muszą przemierzyć Wielkie Równiny, które nie są łaskawe dla przybyszów. Sporą część fabuły "1883" poznajemy z perspektywy 17-letniej córki małżeństwa, Elsy Dutton. Dziewczyna zakochuje się m.in. w wojowniku z plemienia Komanczów.

Głównym bohaterom towarzyszy w podróży pogrążony w żałobie weteran Unii imieniem Shea Brennan, którego gra legenda westernu Sam Elliott ("Tombstone", "Wykidajło", "Narodziny gwiazdy").

W serialu o pradziadkach Johna Duttona III wystąpili: Tim McGraw ("Wielki Mike"), Faith Hill ("Żony ze Stepford"), Billy Bob Thornton ("Blizny przeszłości"), Isabel May ("Władcy przestworzy"), Eric Nelsen ("Cottonmouth") i Martin Sensmeier ("Siedmiu wspaniałych").

"1883" zebrało pozytywne recenzje krytyków. "Sheridan czuje się jeszcze swobodniej, pisząc opowieść dla Duttonów starej daty, którzy stają w obliczu bardziej naturalnych wyzwań, przez co prequel wydaje się mniej operowy niż serial, który go zainspirował" – napisał Joshua Alston na łamach amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety".

