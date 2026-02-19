Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków turystycznych Polaków. W nowym sezonie może się to zmienić
Chorwacja to jeden z najpopularniejszych kierunków wśród Polaków. Wraz z innymi europejskimi turystami jesteśmy tam stałymi bywalcami. Wielu z nas mogą zatem nie spodobać się zmiany przepisów, jakie władze Splitu planują w następnym sezonie.

Split od dawna stanowi ulubiony kierunek imprezowiczów. W tym roku dobra passa turystów będzie jednak przerwana, bo władze miasta wprowadzają zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Split jasno pokazuje, że ma dość wakacyjnego chaosu: od tego lata w historycznym centrum miasta nie będzie można kupić alkoholu już po godz. 23:00. Władze tłumaczą decyzję troską o mieszkańców i walką z nadmierną turystyką

Miasto walczy z nocnym hałasem. Turystom grożą mandaty

Jak podaje Portal.hr, nowe przepisy mają obowiązywać od nowego sezonu i obejmują sprzedaż alkoholu w godzinach 23:00–6:00. Zakazem objęte będą sklepy spożywcze i punkty monopolowe. Straż miejska będzie monitorować przestrzeganie zakazu, a osoby łamiące przepisy mogą zostać ukarane mandatem. 

Dzięki ograniczeniom władze miasta chcą zmniejszyć zakłócenia porządku publicznego, które nasilają się w sezonie turystycznym. W poprzednich latach turyści gromadzili się na ulicach, często spożywając alkohol, co prowadziło do hałasu i konfliktów z mieszkańcami.

Nadmierna turystyka to coraz poważniejszy problem. Cisza nocna jako lekarstwo

Przeciążenie turystyczne w Chorwacji to temat, który wraca co sezon. Split – podobnie jak inne popularne miasta nad Adriatykiem – w wakacje pęka w szwach. Tysiące turystów imprezujących do rana oznaczają zyski dla branży, ale też realne obciążenie dla lokalnej społeczności.

Jak podaje Portal.hr, burmistrz miasta Tomislav Šuta podkreśla, że nowe przepisy mają przywrócić równowagę między mieszkańcami a odwiedzającymi. Pytanie tylko, czy turyści przyzwyczajeni do wakacyjnej swobody zaakceptują nowe zasady.