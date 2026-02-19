Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków turystycznych Polaków. W nowym sezonie może się to zmienić Tupungato/Shutterstock

Chorwacja to jeden z najpopularniejszych kierunków wśród Polaków. Wraz z innymi europejskimi turystami jesteśmy tam stałymi bywalcami. Wielu z nas mogą zatem nie spodobać się zmiany przepisów, jakie władze Splitu planują w następnym sezonie.

Split od dawna stanowi ulubiony kierunek imprezowiczów. W tym roku dobra passa turystów będzie jednak przerwana, bo władze miasta wprowadzają zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Split jasno pokazuje, że ma dość wakacyjnego chaosu: od tego lata w historycznym centrum miasta nie będzie można kupić alkoholu już po godz. 23:00. Władze tłumaczą decyzję troską o mieszkańców i walką z nadmierną turystyką.

Miasto walczy z nocnym hałasem. Turystom grożą mandaty

Jak podaje Portal.hr, nowe przepisy mają obowiązywać od nowego sezonu i obejmują sprzedaż alkoholu w godzinach 23:00–6:00. Zakazem objęte będą sklepy spożywcze i punkty monopolowe. Straż miejska będzie monitorować przestrzeganie zakazu, a osoby łamiące przepisy mogą zostać ukarane mandatem.

Dzięki ograniczeniom władze miasta chcą zmniejszyć zakłócenia porządku publicznego, które nasilają się w sezonie turystycznym. W poprzednich latach turyści gromadzili się na ulicach, często spożywając alkohol, co prowadziło do hałasu i konfliktów z mieszkańcami.

Nadmierna turystyka to coraz poważniejszy problem. Cisza nocna jako lekarstwo

Przeciążenie turystyczne w Chorwacji to temat, który wraca co sezon. Split – podobnie jak inne popularne miasta nad Adriatykiem – w wakacje pęka w szwach. Tysiące turystów imprezujących do rana oznaczają zyski dla branży, ale też realne obciążenie dla lokalnej społeczności.

