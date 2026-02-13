Piaszczyste plaże i krystaliczna woda. Taki raj uwielbiają celebryci, którzy coraz częściej inwestują w prywatne wyspy Fot. Shutterstock / Screen YouTube Corcoran CA Christie Bahamas; montaż: naTemat.pl

Podczas gdy zwykli turyści tłoczą się w hotelach, multimilionerzy wystawiają na sprzedaż prywatne wyspy na drugim końcu świata. Należy do nich znana kolumbijska piosenkarka Shakira. Jej tropikalna wyspa trafiła na rynek – a kwota może przyprawić o zawrót głowy.

Na sprzedaż wystawiono Bonds Cay na Bahamach, znaną jako "wyspa Shakiry". To teren położony ok. 200 km od Miami, otoczony niebieskimi wodami Atlantyku. Nowy właściciel zyska nie tylko plaże z białym piaskiem, ale też pełną prywatność – pod warunkiem, że zapłaci fortunę.

30 mln dol. za Bonds Cay. Luksusowa wyspa wraca na rynek po latach

Cena? 30 mln dolarów, czyli ponad 106 mln zł. To niemal dwukrotnie więcej, niż Shakira zapłaciła za udziały w 2006 roku. Wyspa ma ok. 2,6 km kwadratowych powierzchni, znajdują się na niej bungalowy i nadmorski bar, a wokół rozciągają się "kilometrami turkusowe płycizny" – jak zachwala Gavin Christie z firmy Corcoran CA Christie Bahamas, cytowany przez Daily Mail.

Shakira została współwłaścicielką Bonds Cay w 2006 roku razem z grupą inwestorów, wśród których był m.in. Roger Waters z zespołu Pink Floyd oraz Alejandro Sanz.

Celebryci uciekają na prywatne wyspy. "To jest dla mnie wolność"

Zakup tropikalnej wyspy od zawsze jest wśród gwiazd symbolem statusu. Podobne decyzje podejmowali m.in. Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Mel Gibson czy Eddie Murphy. Dla jednych to inwestycja, dla innych – jedyny sposób na wakacje z dala od paparazzi.

Johnny Depp za swoją wyspę na Bahamach zapłacił 3,6 mln dolarów. – To dla mnie wolność – mówił aktor w rozmowie z "South China Morning Post". Z kolei Leonardo DiCaprio kupił swoją wyspę w Belize za 1,75 mln dolarów, gdzie wybudował ekologiczny kurort.

