PKP Intercity rusza z nowym programem. Będą darmowe bilety Fot. Shutterstock

PKP Intercity to najpopularniejsze linie kolejowe w Polsce. Pomimo sezonowych promocji w ofercie polskich linii kolejowych brakowało do tej pory programu, który wynagrodziłby stałych klientów PKP Intercity. W kwietniu 2026 ma się to zmienić.

"Moje IC" – tak nazywać ma się nowy program PKP Intercity. Jak pisze Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP, na LinkedIn, ten długo wyczekiwany program lojalnościowy ma budować relacje z pasażerami Polskich Kolei Państwowych. Chociaż nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, program Moje IC ma wejść już na wiosnę 2026 roku.

Więcej podróżujesz, mniej płacisz. Teraz za przejazd pociągiem dostaniesz punkty

Program startuje powoli i jest jednym z wielu ulepszeń, które przewoźnik oferuje w tym roku pasażerom. Jak podaje serwis Rynek Kolejowy, w początkowych fazach Moje IC pozwoli przede wszystkim na zbieranie punktów. Uzbierane saldo wymienimy na zniżki bądź nowe bilety PKP Intercity.

Za co dostaniemy punkty? Okazuje się, że po prostu… za wybranie polskich kolei. Każdy kupiony u przewoźnika bilet będzie okazją na wzbogacenie punktowego konta. Ich liczba zależy od kwoty, jaką wydamy na zakup biletu, oraz od kategorii pociągu, który wybierzemy. Uzbierane w ten sposób punkty nie tylko zagwarantują zniżki na następne rezerwacje. Wystarczająca liczba punktów może być szansą na zdobycie darmowego przejazdu.

To tylko początek. PKP Intercity przewiduje rozwój programu

Jednak przewoźnik nie zamierza poprzestać na zniżkach. Z komunikatu PKP Intercity wynika, że program Moje IC będzie obejmował także współpracę z Wars, dostawcą cateringu na pokładach pociągów. Niewykluczone są zniżki na ofertę restauracyjną Warsa.

Na razie program będzie jednak raczkował. "Chcemy zacząć od naprawdę podstawowych funkcji, a później go dalej rozwijać, m.in. biorąc pod uwagę wyniki badań prowadzone wśród pasażerów" – mówi Joanna Siecińska, członek zarządu PKP Intercity, w rozmowie z portalem Rynek Kolejowy.