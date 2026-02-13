Kuba jest popularnym celem podróży. Boryka się jednak z problemami gospodarczymi Schager/Shutterstock

Polacy, którzy planują wakacje na Kubie, mogą napotkać niespodziewane trudności. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje, by poważnie rozważyć odłożenie podróży, zwłaszcza jeśli nie są one konieczne. Rajska wyspa może być trudna do zwiedzania.

Jak podaje MSZ w komunikacie, sytuacja na Kubie zmienia się dynamicznie i wymaga dużej ostrożności. Braki energii i paliwa skutkują ograniczeniami w komunikacji, a linie lotnicze mogą w każdej chwili zawiesić połączenia międzynarodowe.

Kryzys na Kubie. MSZ apeluje do Polaków

Kuba mierzy się z poważnym kryzysem gospodarczym, który pogłębiły m.in. ograniczone dostawy ropy z Wenezueli. W praktyce oznacza to przerwy w dostawie prądu, racjonowanie paliwa i ograniczenia w transporcie publicznym.

Dla turystów oznacza to m.in., że loty mogą zostać odwołane, transport lokalny jest ograniczony, a hotele i restauracje funkcjonują w trybie awaryjnym. Choć formalnie podróż nie jest zakazana, rozważne planowanie wyjazdu jest niezbędne, by uniknąć kłopotów.

Wakacje na Kubie wyjątkowo trudnym tematem

Resort podkreśla, że Polacy powinni uważać i zdawać sobie sprawę z ryzyka, nawet jeśli wybierają się na wakacje all inclusive. Rejestracja w systemie Odyseusz pozwala sprawniej uzyskać pomoc konsularną w nagłych sytuacjach.

To ostrzeżenie pokazuje, że nawet najbardziej znane destynacje turystyczne mogą stanowić wyzwanie dla podróżnych. Rajska wyspa może wymagać od turystów dużej ostrożności, a brak przygotowania może skończyć się poważnymi komplikacjami.

Kuba, po przejęciu kontroli nad Wenezuelą przez USA, znalazła się w wyjątkowo trudnym położeniu. Wyspa na Morzu Karaibskim cieszyła się zawsze dużym zainteresowaniem wśród turystów, ale odcięcie jej od dostaw ropy naftowej z Wenezueli doprowadziło do ogromnego kryzysu energetycznego. Jak pisaliśmy w naTemat.pl, przed licznymi trudnościami Polaków lecących na Kubę już 4 lutego ostrzegała polska ambasada działająca na wyspie.

