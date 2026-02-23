Kasa samoobsługowa w Biedronce może zablokować zakupy przy podejrzanej aktywności. Należy unikać częstego błędu. Shutterstock.com/Magda Wygralak

Pierwsze kasy samoobsługowe zainstalowano w sklepach sieci Biedronka w 2017 roku. Z miejsca pokochaliśmy je za wygodę, za to niezmiennie irytuje nas blokowanie zakupów i konieczność czekania na pomoc kasjera. Nie każdy wie, że może się tak stać przez jeden drobny błąd, którego łatwo uniknąć.

Polscy konsumenci chętnie korzystają z kas samoobsługowych, które nie tylko są wygodne, ale także mogą pomóc w zaoszczędzeniu czasu oraz rozładować sklepowe kolejki. Nie są one jednak wolne od wad: przy kupnie alkoholu czy energetyków nie obejdzie się bez proszenia obsługi o pomoc. Kasy samoobsługowe w Biedronce mogą zablokować zakupy także wtedy, gdy wykryją podejrzaną sytuację. Dobra wiadomość jest taka, że można tego uniknąć.

Kasa samoobsługowa w Biedronce może zablokować zakupy przez drobny błąd klienta

Znienawidzony komunikat "poczekaj na pomoc" może pojawić się przy kasie samoobsługowej w najmniej oczekiwanym momencie (nierzadko właśnie wtedy, gdy nam się spieszy), skutecznie blokując nam możliwość kontynuowania zakupów. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy kupujemy produkty, których sprzedaż jest ograniczona wiekiem, np. alkohol lub napoje energetyczne. Kasa reaguje także na podejrzaną aktywność, co ma chronić przed kradzieżami.

Możemy uniknąć wstrzymania zakupów w Biedronce i interwencji pracownika w bardzo prosty sposób. Powinniśmy pakować owoce, warzywa, orzechy i inne produkty kupowane na wagę do przezroczystych toreb. W innym przypadku system wezwać kasjera na kontrolę zakupów, by sprawdzić, czy zawartość toreb zgadza się z tym, co zadeklarowaliśmy na kasie samoobsługowej. Lepiej też nie kłaść produktów na wagę luzem (co tak czy inaczej odradza się ze względów higienicznych).

Zakupy mogę zostać wstrzymane również wtedy, gdy kamery rozpoznają produkt i pokażą na ekranie propozycje wyboru, a my wybierzemy coś spoza nich.

Zakupy wielu sztuk tego samego produktu. Możesz obyć się bez pomocy kasjera

Kasy samoobsługowe w Biedronce oferują także funkcję "sprzedaż ilościowa", szczególnie przydatną dla tych klientów, którzy robią większe zakupy. Jeśli chcemy skasować np. 10 takich samych jogurtów, wystarczy, że zeskanujemy jeden, a później wybierzemy na ekranie opcję z czerwonym plusem. W ten sposób poradzimy sobie przy większych zakupach znacznie szybciej i bez pomocy kasjera.

Idziesz na zakupy w Biedronce z produktami z innego sklepu? Tylko z paragonem

Czasami w poszukiwaniu promocji lub po prostu ulubionych produktów odwiedzamy kilka sklepów przy okazji jednego wyjścia na zakupy. Jeśli przed Biedronką byliśmy np. w Lidlu, zabierzmy paragon udowadniający, że produkty, które mamy już w plecaku, torebce lub reklamówce zostały opłacone w innym miejscu. Pracownik sklepu (kasjer lub ochroniarz) może poprosić o okazanie dowodu zapłaty za artykuły.