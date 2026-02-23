Cenowy hit w Action. Dywanik łazienkowy to wygoda, ale może stać się siedliskiem bakterii. Shutterstock.com/Magda Wygralak

Sieć sklepów Action zachęca klientów do zakupów, proponując prawdziwe perełki. W aktualnej ofercie znalazł się dywanik łazienkowy, który można kupić już za 35 złotych. Brzmi dobrze, ale musisz wiedzieć, że może być siedliskiem bakterii. Sprawdź, co zrobić, żeby tak się nie stało.

REKLAMA

Sieć sklepów Action proponuje klientom atrakcyjne produkty, a przy tym regularnie zmienia asortyment i dostosowuje go do naszych potrzeb. W ofercie dyskontu znajdują się przydatne akcesoria, które rozwiązują problemy, tak jak gadżet do brudnych ekranów. Są też i takie, które mają zadowolić estetów, choć nie każdemu się spodobają. W aktualnej ofercie Action znajdziemy na przykład dywanik łazienkowy. Trzeba przyznać, że jest to praktyczny gadżet, ale niestety szybko mogą zagościć w nim bakterie. Jest jednak na to sposób.

Dywanik łazienkowy w Action. Tani i praktyczny

Szary dywanik łazienkowy z Action można kupić za 35 złotych, co jest ceną niewygórowaną. Trzeba się jednak spieszyć, bo promocja tygodnia trwa do 24 lutego. Tiktokerka o nicku PatrycjaPerline zaprezentowała go na viralowym filmiku, który zdobył już niemal 180 tysięcy wyświetleń.

Na stronie internetowej Action znajdziemy jeszcze jeden dywanik łazienkowy, tym razem o szenilowym wykończeniu. Wykonany jest w całości z poliestru z recyklingu, a na spodzie ma warstwę antypoślizgową. Cena akcesorium o wymiarach 50 x 80 cm to 29,95 zł.

REKLAMA

Dywanik łazienkowy w Action. Może stać się siedliskiem bakterii. screen z Action.com

Jak pozbyć się bakterii z dywaniku łazienkowego?

Dywanik łazienkowy to bardzo praktyczne rozwiązanie. Nie każdemu się podoba, ale może dodać wnętrzu przytulności. Z pewnością daje też komfort: po wyjściu spod prysznica możemy stanąć na miękkiej powierzchni, cieplejszej niż zimne kafelki. Jest tylko jeden haczyk: bakterie.

Serwis Poradnikzdrowie.pl, powołując się na badania przeprowadzone na University of Florida z 2025 roku, wskazuje, że dywanik łazienkowy może być brudniejszy niż deska klozetowa. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że prawie milion ankietowanych nigdy nie wyprało tego akcesorium. I aż 40% z przebadanych dywaników miało na tyle duże kolonie bakterii, by potencjalnie wywołać infekcje.

REKLAMA

Wilgoć i ciepło to niestety idealne warunki dla bakterii, a także grzybów mogących wywoływać grzybicę stóp. Według dermatologa, dr Mohammeda Seha, postawienie na brudnym dywaniku gołej stopy po kąpieli jest prostą drogą do przeniesienia grzybów na naskórek. Na dywaniku mogą znaleźć się także bakterie prowadzące do zapalenia mieszków włosowych.

Jak więc dbać o dywanik łazienkowy? Specjaliści z Cleveland Clinic i Mayo Clinic radzą prać go w wysokiej temperaturze co najmniej raz w tygodniu (przy wilgotności wyższej niż 60 proc. lub wieloosobowej rodzinie nawet 2-3 razy w tygodniu). Niezwykle istotne jest też skrupulatne suszenie dywanika łazienkowego, by nie stworzyć bakteriom idealnych warunków do rozwoju.

REKLAMA