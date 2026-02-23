1. sezon "Rycerza Siedmiu Królestw" dobiegł końca Fot. Kadr z "Rycerza Siedmiu Królestw"

"Rycerz Siedmiu Królestw" dobiegł końca... a przynajmniej jego pierwszy sezon. Hit HBO o Duncanie Wysokim i jego giermku Jaju doczeka się kolejnej odsłony, ale widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Na razie możemy się zanurzyć w szóstym, finałowym odcinku.

REKLAMA

"Rycerz Siedmiu Królestw" na podstawie opowiadań George'a R.R. Martina zabiera widzów do czasów między Tańcem Smoków ("Ród smoka") a narodzinami Daenerys Targaryen. Dzieje się niemal 100 lat przed akcją "Gry o tron", w świecie, w którym wyginęły już smoki. Za hit HBO odpowiada Ira Parker i sam Martin.

Fabuła śledzi losy błędnego rycerza Duncana Wysokiego (Peter Claffey), który w drodze na turniej rycerski w Ashford poznaje chłopca zwanego Jajem (Dexter Sol Ansell). W połowie sezonu okazuje się, że jego giermek to w rzeczywistości ksiażę Aegon Targaryen, przez co bohater wpada w spore kłopoty.

REKLAMA

Po bójce z okrutnym bratem Jaja, Aerionem Targaryenem (Finn Bennett), wędrownemu rycerzowi rzucone zostaje wyzwanie. Musi wziąć udział w starodawnej Próbie Siedmiu, czyli w starciu "siedmiu na siedmiu". Pokazał ją intensywny piąty odcinek, który zakończył się (SPOILER!) szokującą śmiercią Baelora Targaryena, syna króla Daerona II i dziedzica Żelaznego Tronu. Wuj Jaja wziął stronę Dunka i zmarł raniony przez Maekara Targaryena, który reprezentował drużynę Aeriona.

Finał "Rycerza Siedmiu Królestw" już na HBO Max. O czym jest szósty odcinek?

"Rycerz Siedmiu Królestw" liczy sześć odcinków, a ostatni jest już dostępny na HBO Max. Trailer finału zatytułowanego "Później" zapowiada konsekwencje śmierci Baelora, która wstrząsa nie tylko turniejową areną, ale i całym królewskim dworem.

REKLAMA

Dunk stanie przed obliczem Maekara Targaryena, a konfrontacja z księciem brutalnie zderzy go z realiami władzy i dworskich intryg. Wszystko wskazuje na to, że rycerz zaczyna mieć dość książąt i ich gier, a rozczarowanie monarchią może na dobre zmienić jego podejście do świata.

Najbardziej poruszający wymiar finału rozegra się jednak w relacji Dunka z Eggiem. Chłopiec, który widział w nim mentora i moralny kompas, zdaje się nie rozumieć jego gniewu i dystansu wobec rodziny królewskiej. Śmierć Baelora i jej następstwa wystawią ich więź na poważną próbę. To właśnie ta emocjonalna oś ma być najważniejszym elementem szóstego odcinka "Rycerza Siedmiu Królestw".

REKLAMA

Powstanie 2. sezon "Rycerza Siedmiu Królestw"? Kiedy premiera

Na szczęście świetnie oceniany "Rycerz Siedmiu Królestw", który porwał widzów, nie skończy się na jednym sezonie. Jak przekazał portal Winter is Coming, zdjęcia do 2. sezonu, któremu dano zielone światło jeszcze przed debiutem serialu na HBO Max, mają ruszyć już w marcu w Belfaście. Ponoć 2. i 3. sezon będą kręcone jednocześnie. Potencjalna data premiery kontynuacji to pierwsza połowa 2027 roku.

Przypomnijmy, że pierwszy sezon stanowi adaptację opowiadania zatytułowanego "Wędrowny rycerz". George R.R. Martin napisał jeszcze dwie nowele poświęcone przygodom Dunka i Jaja: "Zaprzysiężony miecz" i "Tajemniczego rycerza".