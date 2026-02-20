'Rycerz Siedmiu Królestw" jest wielkim hitem Fot. Kadr z "Rycerza Siedmiu Królestw"

"Rycerz Siedmiu Królestw" odnosi w Stanach Zjednoczonych spektakularny sukces i – przynajmniej na tym etapie emisji – pokonuje 2. sezon jednego z największych sukcesów HBO ostatnich lat, czyli "The Pitt". Dane oglądalności pokazują jasno: widzowie tłumniej sięgają dziś po świat Westeros niż po dramatyczne dyżury na oddziale ratunkowym w Pittsburghu. Różnica wcale nie jest jednak duża.

Serial "Rycerz Siedmiu Królestw" oparty na opowiadaniach George'a R.R. Martina przenosi widzów do Westeros na długo przed narodzinami Daenerys Targaryen, śledząc losy błędnego rycerza Duncana Wysokiego (Peter Claffey) i jego tajemniczego giermka Jaja (Dexter Sol Ansell), który okazuje się księciem Aegonem Targaryenem.

"Rycerz Siedmiu Królestw" pokonał 2. sezon "The Pitt"

Spin-off "Gry o Tron" jest ogromnym sukcesem. Jak podało HBO, notuje średnio blisko 13 milionów widzów w USA na odcinek, przy czym do tej pory udostępniono pięć z sześciu epizodów pierwszego sezonu. To wynik, który stawia produkcję na drodze do trzeciego największego debiutu serialowego w historii HBO Max.

Szczególnie mocno wypadł fantastycznie oceniany 5. odcinek "Rycerza" – "In the Name of the Mother" ("W imię Matki") – który w ciągu pierwszych trzech dni od premiery zgromadził 9,2 mln widzów w USA. Co więcej, oglądalność "Rycerza Siedmiu Królestw" rosła z tygodnia na tydzień, z wyjątkiem 4. epizodu wyemitowanego wcześniej ze względu na Super Bowl LX. Szósty odcinek, finał 1. sezonu, zadebiutuje już 23 lutego.

Pod względem oglądalności w USA "Rycerz Siedmiu Królestw" pokonał 2. sezon "The Pitt", hitu HBO z 2025 roku. Amerykański serial medyczny również może pochwalić się jednak imponującymi wynikami: ogląda go średnio około 12 milionów widzów na odcinek – to wzrost aż o 50 proc. względem pierwszego sezonu.

Serial notuje stabilny, tygodniowy wzrost oglądalności, a 6. odcinek przyciągnął 7 mln widzów w USA w ciągu trzech dni od premiery. Warto dodać, że oba seriale od kilku tygodni prowadzą w zestawieniu najczęściej oglądanych seriali na HBO Max w Polsce.