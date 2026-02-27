Barbara Piwnik gorzko o Waldemarze Żurku. Jedno porównanie zmartwi wielu Polaków

– Nie nastąpiło nic, co by rzeczywiście mogło poprawiać sytuację w wymiarze sprawiedliwości – mówi dla naTemat Barbara Piwnik, sędzia w stanie spoczynku i była minister sprawiedliwości. Zapytaliśmy o działania ministra Waldemara Żurka oraz kadencję Adama Bodnara. Jej komentarz to mało pocieszająca wizja dla Polaków.

Kto jest lepszym ministrem – Adam Bodnar czy Waldemar Żurek? Barbara Piwnik na to pytanie nie odpowiedziała wprost.

Barbara Piwnik ocenia Waldemara Żurka. "Może przyjdzie refleksja"

– Po czynach ich poznacie i mogą to państwo ocenić jako odpowiedź wykrętną. Pan minister Bodnar zakończył swoją służbę, a pan minister Żurek ciągle ma przed sobą jakiś czas na działanie. Może nas zaskoczy, przyjdzie refleksja i czas, który pozwoli ochłonąć po pierwszych emocjach związanych z powołaniem na stanowisko ministra. Nie oceniajmy zanim ta służba nie dobiegła końca – mówi dla naTemat.

REKLAMA

W rozmowie z nami stwierdza jednak, że "nie nastąpiło nic, co by rzeczywiście mogło poprawiać sytuację w wymiarze sprawiedliwości. – Nie wystarczą puste hasła, tylko te działania, które mają bądź nie mają umocowania w prawie i będą świadczyć o tym, jak wypełniamy służbę wobec obywateli i państwa. Nie znajduję niczego, co mogłoby sprawiać, że samopoczucie obywatela zdającego sobie sprawę z wagi tego, czym jest wymiar sprawiedliwości, może być lepsze – dodaje.

Pogłębia się nie tylko niekorzystna sytuacja, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim o sytuację obywatela, który ma prawo oczekiwać, że ta jedna z władz go nie zawiedzie w trudnych chwilach. Że sędzia stojący na gruncie prawa będzie bez nieuzasadnionej zwłoki rozstrzygał sprawę obywatela zgodnie z obowiązującym prawem i nigdy żadne względy natury politycznej nie będą mogły mieć wpływu na treść zapadającego orzeczenia. Tego każdy obywatel ma prawo oczekiwać. Barbara Piwnik

REKLAMA

Barbara Piwnik podkreśla, że łatwo znaleźć przykład na to, "jak pogłębia się niedobra sytuacja". – Trudno znaleźć coś, co byłoby przeciwwagą i co można zaliczyć nie tylko jako sukces urzędującego ministra, ale przede wszystkim jako takie działanie, które w pełni uwzględniałoby wyłącznie interesy obywatela, poprzez sprawnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości – tłumaczy i nawiązuje m.in. do propozycji dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa.

Piwnik o wywiadzie i mandacie Żurka

Zapytaliśmy również o słynny wywiad Żurka, kiedy minister złamał przepisy za kierownicą i później dostał mandat. Chodziło o nieustąpienie pierwszeństwa pieszej na przejściu. – Widziałam to. Najbardziej w tym obrazie poruszył mnie ton głosu, spojrzenie za siebie i stwierdzenie o tym, że ta pani była jeszcze daleko – mówi była minister.

REKLAMA

I nie ukrywa, że widziała "parę innych zdjęć z udziałem ministra". – Skwitowałabym to, że minister powinien każdą chwilę poświęcać obowiązkom, które każdego dnia ma wypełniać, pełniąc służbę wobec obywateli i państwa, a nie uczestniczyć w działaniach, które niczemu dobremu nie służą – stwierdza.