Hannah Waddingham podała dokładniejszą datę premiery 4. sezonu serialu "Ted Lasso" Fot. materiał prasowy

O tym, że 4. sezon serialu "Ted Lasso" wróci latem 2026, wiemy już od miesiąca. Hannah Waddingham, która w hicie Apple TV wciela się w Rebeccę Welton, ujawniła na czerwonym dywanie dokładniejszą datę premiery nowych odcinków.

"Ted Lasso" ma na koncie aż 13 prestiżowych nagród Emmy, które uchodzą za telewizyjne Oscary. Serial komediowy opowiada o amerykańskim trenerze fikcyjnego klubu piłkarskiego Premier League AFC Richmond, który zaczynał swoją karierę jako opiekun drużyny futbolu amerykańskiego. Produkcja Apple TV szybko zyskała status popkulturowego comfort show, sprawnie łącząc humor, empatię i emocje.

Kiedy premiera 4. sezonu serialu "Ted Lasso"? Hannah Waddingham ujawniła potencjalną datę

"To cześć, czołem" – taki tytuł nosił finałowy odcinek 3. sezonu "Teda Lasso", który zadebiutował na platformie streamingowej pod koniec maja 2023 roku. Część widzów mogła przypuszczać, że na nim właśnie skończy się cała opowieść o bohaterze granym przez Jasona Sudeikisa ("Millerowie"). Błąd!

Amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety" przekazał w styczniu bieżącego roku doniesienia o tym, że latem 2026 "Ted Lasso" powróci na Apple TV w 4. sezonie. Prace nad kontynuacją ruszyły pełną parą. U boku Sudeikisa ponownie mamy zobaczyć Juno Temple ("Fargo"), Bretta Goldsteina ("Terapia bez trzymanki"), Brendana Hunta ("Elio") i Jeremy'ego Swifta ("Downton Abbey").

Z kolei Rebeccę Welton znowu zagra Hannah Waddingham, która w "Grze o tron" wcieliła się w septę Unellę. Brytyjska aktorka została zapytana przed 79. ceremonią wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) o to, co publiczność powinna wiedzieć o kontynuacji. – To zupełnie inna historia – powiedziała w rozmowie z branżowym portalem Deadline.

Na pytanie, kiedy możemy spodziewać się powrotu serialu, odparła: "Myślę, że w sierpniu. Czy wolno mi w ogóle mówić, że w sierpniu? A co, jeśli się mylę?". Apple TV na razie niczego nie potwierdza.

O czym będzie 4. sezon "Teda Lasso"?

W 4. sezonie Ted Lasso wraca do Richmond, by zmierzyć się z najtrudniejszym wyzwaniem w swojej karierze – zostaje trenerem kobiecej drużyny piłkarskiej grającej w drugiej lidze. Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły: "W trakcie sezonu Ted i drużyna uczą się skakać na głęboką wodę, podejmując ryzyko, na które wcześniej nigdy by się nie odważyli".

