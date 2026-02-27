Piłeczka w bagażu podręcznym nie zajmie dużo miejsca, a potrafi przynieść ogromną uglę Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Polacy za sprawą Igi Świątek stali się wielkimi fanami tenisa. Jednak piłeczka tenisowa zapakowana do bagażu podręcznego nie ma nic wspólnego z tym sportem czy naszą reprezentantką. Ten mały gadżet może sprawić, że twoja podróż samolotem będzie znacznie przyjemniejsza.

REKLAMA

Podróże samolotem są dla wielu osób nieodłącznym elementem wakacji czy w ogóle zagranicznego wyjazdu. W ich trakcie bywa jednak bardzo nieprzyjemnie. Bóle nóg czy szyi dla wielu podróżnych są klasykiem. Okazuje się, że niewielka zielona piłeczka może być dla nich wybawieniem.

Piłeczka tenisowa w bagażu podręcznym to wybawienie podczas lotu

Lot jest stresujący, co prowadzi do spięcia mięśni. Kiedy dołożymy do tego wiele godzin w jednym miejscu, niewygodną pozycję i drzemkę przy dziwnym układzie ciała, problemy z mięśniami mamy gwarantowane. Podobnie wygląda to zresztą w pociągu czy autobusie. I nawet wygodne regulowane zagłówki w niczym tu nie pomogą.

Pewnie nie raz opuszczaliście pokład zmęczeni, obolali i senni. Jeżeli chcecie to zmienić, bardzo przydatnym gadżetem będzie właśnie piłeczka tenisowa. Dzięki niej możecie wykonać szybki masaż, który przyniesie ulgę obolałym częściom ciała.

REKLAMA

Wystarczy, że zaczniecie dociskać piłeczkę do obolałego miejsca i zaczniecie pocierać/rolować je za jej pomocą. W ten sposób zadziałacie podobnie jak podczas rolowania po treningu. Wykonacie rozluźniający masaż, który powinien przynieść ulgę.

Nie siedź za długo w jednym miejscu. W samolocie ważny jest ruch i podparcie karku

Jeżeli chcecie uniknąć bolącego karku, do samolotu zabierzcie poduszkę podróżną. Im twardsza, tym lepiej. Ból pojawia się bowiem w momencie, kiedy zasypiając, pochylacie głowę w bok lub do przodu. Twarda poduszka działa trochę jak kołnierz ortopedyczny, uniemożliwiając nadmierne napięcie mięśni poprzez odchylenie głowy.

REKLAMA