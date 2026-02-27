Polacy za sprawą Igi Świątek stali się wielkimi fanami tenisa. Jednak piłeczka tenisowa zapakowana do bagażu podręcznego nie ma nic wspólnego z tym sportem czy naszą reprezentantką. Ten mały gadżet może sprawić, że twoja podróż samolotem będzie znacznie przyjemniejsza.
Podróże samolotem są dla wielu osób nieodłącznym elementem wakacji czy w ogóle zagranicznego wyjazdu. W ich trakcie bywa jednak bardzo nieprzyjemnie. Bóle nóg czy szyi dla wielu podróżnych są klasykiem. Okazuje się, że niewielka zielona piłeczka może być dla nich wybawieniem.
Piłeczka tenisowa w bagażu podręcznym to wybawienie podczas lotu
Lot jest stresujący, co prowadzi do spięcia mięśni. Kiedy dołożymy do tego wiele godzin w jednym miejscu, niewygodną pozycję i drzemkę przy dziwnym układzie ciała, problemy z mięśniami mamy gwarantowane. Podobnie wygląda to zresztą w pociągu czy autobusie. I nawet wygodne regulowane zagłówki w niczym tu nie pomogą.
Pewnie nie raz opuszczaliście pokład zmęczeni, obolali i senni. Jeżeli chcecie to zmienić, bardzo przydatnym gadżetem będzie właśnie piłeczka tenisowa. Dzięki niej możecie wykonać szybki masaż, który przyniesie ulgę obolałym częściom ciała.
Wystarczy, że zaczniecie dociskać piłeczkę do obolałego miejsca i zaczniecie pocierać/rolować je za jej pomocą. W ten sposób zadziałacie podobnie jak podczas rolowania po treningu. Wykonacie rozluźniający masaż, który powinien przynieść ulgę.
Zobacz także
Nie siedź za długo w jednym miejscu. W samolocie ważny jest ruch i podparcie karku
Jeżeli chcecie uniknąć bolącego karku, do samolotu zabierzcie poduszkę podróżną. Im twardsza, tym lepiej. Ból pojawia się bowiem w momencie, kiedy zasypiając, pochylacie głowę w bok lub do przodu. Twarda poduszka działa trochę jak kołnierz ortopedyczny, uniemożliwiając nadmierne napięcie mięśni poprzez odchylenie głowy.
Podczas lotu samolotem warto też pamiętać o ruchu. Jeżeli znajdziesz gdzieś odrobinę wolnej przestrzeni, porozciągaj się nieco, aby rozluźnić mięśnie i uniknąć ich bólu. Dodatkowo, zwłaszcza podczas długich lotów, pamiętaj o spacerach po kabinie. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko powstania niebezpiecznego dla zdrowia zakrzepu.