Sklep Biedronka
Promocje w Biedronce na piątek i sobotę. Fot. Prime Press Photo/Unsplash

Lista weekendowych promocji w Biedronce jest imponująca. Sieć dyskontów przedstawiła oferty w nowej gazetce. Szczególnie interesująco brzmi możliwość oszczędzenia na chemii domowej, wybranych produktach spożywczych (w tym kawie, mleku i oleju) oraz słynna zniżka na tekstylia. Sprawdź, co warto kupić.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Tuż przed nadchodzącym weekendem sklepy ponownie walczą o uwagę klientów. Mocnym graczem jest w tym tygodniu Biedronka, która w nowej gazetce przedstawiła słynne "wielosztuki". Promocje w dyskoncie mogą skutecznie zachęcić konsumentów do zakupów. Najwięcej można oszczędzić na chemii domowej oraz tekstyliach, ale na tym rzecz jasna nie koniec – można zdobyć też vouchery lub zwrot na kartę. Skorzystanie z ofert ułatwi fakt, że sieć sklepów wydłużyła godziny pracy placówek w dniach 27 i 28 lutego – jak powiadomiła, ponad 2500 sklepów otwartych będzie do godz. 23:00 lub dłużej. Zanim jednak wybierzecie się na zakupy, sprawdźmy najlepsze oferty z Biedronki.

Promocje z Biedronki na piątek i sobotę

Weekendowe promocje w Biedronce zaczynają się już w piątek, i to z niezłym przytupem. To pora na uzupełnienie zapasów oleju, bo rzepakowy Kujawski w 1-litrowych opakowaniach dostępny będzie w ofercie "1+1 gratis", czyli 5,25 zł/szt. Ta sama promocja obowiązywać będzie na żel do prania Persil w butelkach po 1,485 l (33 prania) – w przeliczeniu klienci zapłacą więc 24 zł za każdą ze sztuk. Na nowy poziom wchodzą też ceny masła, bo przy zakupie 8 sztuk Masła Ekstra z Polskiej Mleczarni lub Mleczna Dolina zapłacisz... 1,99 zł za kostkę (i można dowolnie mieszać promocyjne produkty).

Tylko w sobotę, 28 lutego, w Biedronce obowiązywać będzie zaś akcja specjalna, w ramach której drugą kawę ziarnistą Jacobs w opakowaniu 1 kg będzie można kupić 80% taniej.

W piątek i sobotę, czyli 27 i 28 lutego, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia Casa de Azeite w butelkach 750 ml będzie dostępna w promocji "1+1 gratis", czyli za 16,49 zł/szt. Ta sama oferta obowiązywać będzie na wszystkie produkty Fairy oraz Cif. Co ważne, promocje dostępne będą dla posiadaczy konta lojalnościowego, obowiązują też limity. Wszyscy klienci skorzystają za to z "2+2 gratis" na wszystkie bakalie Bakad'Or, w tym choćby pistacje oraz orzechy macadamia.

To dobry moment również na uzupełnienie zapasów mleka UHT: Wypasione Mlekovita przy zakupie 6 sztuk kosztować będzie 1,95 zł za sztukę, a 3,2% Mleczna Dolina, Twój Kubek Mlekovita, z Polskiej Mleczarni oraz Łowickie dostępne będą w promocji "3+3 gratis". Tu również przewidziane są limity, a z promocji można skorzystać z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Biedronka wraca również z kolejną ofertą, która robi furorę wśród klientów. Jeszcze w piątek i sobotę można skorzystać z promocji na artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Przy zakupie co najmniej trzech produktów promocyjnych klienci otrzymają na każdy z nich 50% rabatu. Obowiązuje limit dzienny w wysokości 9 produktów, a w akcji mogą wziąć udział posiadacze karty lub aplikacji. Są też pewne wyłączenia: tym razem promocja nie obowiązuje na artykuły LEGO, Dafi, Gatta, Carla Bonetti, ekspresy Delta, skarpety i rajstopy Clevé, żarówki Philips i papier ksero. Pozostałe produkty można dowolnie mieszać.

Zobacz także

logo
Nagrodomat Citi Handlowy to nie kolejna "pusta" promocja. W puli 713 nagród – od Apple po PS5
logo
Gracze ruszą do Action. Taka promocja na gry nie zdarza się często
logo
Action robi promocję na hitowy plecak do samolotu. Ma konkurencję na Amazonie
logo
Biedronka wydała pilny komunikat. Natychmiast wyrzuć lub zwróć do sklepu
logo
Biedronka wycofuje popularny produkt. Wielu Polaków może mieć go w kuchni
logo
Najpierw Dino, teraz Biedronka. Zapytałam straż o serię pożarów w Polkowicach

Sieć sklepów powoli przygotowuje się też na Dzień Kobiet. Choć ten wypada 8 marca, to w Biedronce do soboty można kupić czekolady Milka w opakowaniach 250-300 g w ofercie "drugi za 1 zł" oraz wszystkie bombonierki w promocji, w ramach której drugi produkt kosztować będzie 80% mniej. Wszystkie czekolady E. Wedel dostępne są z kolei w ofercie "2+1 gratis". Promocje obowiązują z kartą lub aplikacją.

Biedronka z akcjami specjalnymi. Zwroty na kartę i vouchery

Biedronka ponownie uruchomiła promocję, która przyciąga rzesze stałych klientów. Mowa o akcji, w ramach której dostaną oni aż 50% zwrotu na konto w programie lojalnościowym, jeśli zeskanują przy kasie kartę lub aplikację. Saldo można sprawdzić na paragonie albo w aplikacji Moja Biedronka.

Do soboty, 28 lutego, przy zakupie wszystkich produktów Finish klienci otrzymają zwrot 50% ich wartości na kartę Biedronki (np. 37,50 zł zwrotu przy zakupie kapsułek Finish Ultimate plus w opakowaniu 72 szt. za 74,99 zł). Ta sama oferta dotyczy wody perfumowanej Made in Lab w 100-mililitrowych flakonach oraz wszystkich ciast świeżych chłodzonych, w tym bestsellerowego ciasta WW E.Wedel.

Dodatkowo w piątek, 27 lutego, klienci mogą zgarnąć voucher do Biedronki. Warunkiem jest zrobienie zakupów za min. 99 zł. Voucher w wysokości 25 zł można będzie wykorzystać w dniach 2-4 marca przy jednorazowych zakupach za min. 175 zł. Co więcej, żeby z niego później skorzystać, nie trzeba będzie nosić ze sobą paragonu – wystarczy dodać kod vouchera do aplikacji.