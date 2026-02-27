Promocje w Biedronce na piątek i sobotę. Fot. Prime Press Photo/Unsplash

Lista weekendowych promocji w Biedronce jest imponująca. Sieć dyskontów przedstawiła oferty w nowej gazetce. Szczególnie interesująco brzmi możliwość oszczędzenia na chemii domowej, wybranych produktach spożywczych (w tym kawie, mleku i oleju) oraz słynna zniżka na tekstylia. Sprawdź, co warto kupić.

REKLAMA

Tuż przed nadchodzącym weekendem sklepy ponownie walczą o uwagę klientów. Mocnym graczem jest w tym tygodniu Biedronka, która w nowej gazetce przedstawiła słynne "wielosztuki". Promocje w dyskoncie mogą skutecznie zachęcić konsumentów do zakupów. Najwięcej można oszczędzić na chemii domowej oraz tekstyliach, ale na tym rzecz jasna nie koniec – można zdobyć też vouchery lub zwrot na kartę. Skorzystanie z ofert ułatwi fakt, że sieć sklepów wydłużyła godziny pracy placówek w dniach 27 i 28 lutego – jak powiadomiła, ponad 2500 sklepów otwartych będzie do godz. 23:00 lub dłużej. Zanim jednak wybierzecie się na zakupy, sprawdźmy najlepsze oferty z Biedronki.

Promocje z Biedronki na piątek i sobotę

Weekendowe promocje w Biedronce zaczynają się już w piątek, i to z niezłym przytupem. To pora na uzupełnienie zapasów oleju, bo rzepakowy Kujawski w 1-litrowych opakowaniach dostępny będzie w ofercie "1+1 gratis", czyli 5,25 zł/szt. Ta sama promocja obowiązywać będzie na żel do prania Persil w butelkach po 1,485 l (33 prania) – w przeliczeniu klienci zapłacą więc 24 zł za każdą ze sztuk. Na nowy poziom wchodzą też ceny masła, bo przy zakupie 8 sztuk Masła Ekstra z Polskiej Mleczarni lub Mleczna Dolina zapłacisz... 1,99 zł za kostkę (i można dowolnie mieszać promocyjne produkty).

REKLAMA

Tylko w sobotę, 28 lutego, w Biedronce obowiązywać będzie zaś akcja specjalna, w ramach której drugą kawę ziarnistą Jacobs w opakowaniu 1 kg będzie można kupić 80% taniej.

W piątek i sobotę, czyli 27 i 28 lutego, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia Casa de Azeite w butelkach 750 ml będzie dostępna w promocji "1+1 gratis", czyli za 16,49 zł/szt. Ta sama oferta obowiązywać będzie na wszystkie produkty Fairy oraz Cif. Co ważne, promocje dostępne będą dla posiadaczy konta lojalnościowego, obowiązują też limity. Wszyscy klienci skorzystają za to z "2+2 gratis" na wszystkie bakalie Bakad'Or, w tym choćby pistacje oraz orzechy macadamia.

REKLAMA

To dobry moment również na uzupełnienie zapasów mleka UHT: Wypasione Mlekovita przy zakupie 6 sztuk kosztować będzie 1,95 zł za sztukę, a 3,2% Mleczna Dolina, Twój Kubek Mlekovita, z Polskiej Mleczarni oraz Łowickie dostępne będą w promocji "3+3 gratis". Tu również przewidziane są limity, a z promocji można skorzystać z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Biedronka wraca również z kolejną ofertą, która robi furorę wśród klientów. Jeszcze w piątek i sobotę można skorzystać z promocji na artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Przy zakupie co najmniej trzech produktów promocyjnych klienci otrzymają na każdy z nich 50% rabatu. Obowiązuje limit dzienny w wysokości 9 produktów, a w akcji mogą wziąć udział posiadacze karty lub aplikacji. Są też pewne wyłączenia: tym razem promocja nie obowiązuje na artykuły LEGO, Dafi, Gatta, Carla Bonetti, ekspresy Delta, skarpety i rajstopy Clevé, żarówki Philips i papier ksero. Pozostałe produkty można dowolnie mieszać.

REKLAMA

Sieć sklepów powoli przygotowuje się też na Dzień Kobiet. Choć ten wypada 8 marca, to w Biedronce do soboty można kupić czekolady Milka w opakowaniach 250-300 g w ofercie "drugi za 1 zł" oraz wszystkie bombonierki w promocji, w ramach której drugi produkt kosztować będzie 80% mniej. Wszystkie czekolady E. Wedel dostępne są z kolei w ofercie "2+1 gratis". Promocje obowiązują z kartą lub aplikacją.

Biedronka z akcjami specjalnymi. Zwroty na kartę i vouchery

Biedronka ponownie uruchomiła promocję, która przyciąga rzesze stałych klientów. Mowa o akcji, w ramach której dostaną oni aż 50% zwrotu na konto w programie lojalnościowym, jeśli zeskanują przy kasie kartę lub aplikację. Saldo można sprawdzić na paragonie albo w aplikacji Moja Biedronka.

Do soboty, 28 lutego, przy zakupie wszystkich produktów Finish klienci otrzymają zwrot 50% ich wartości na kartę Biedronki (np. 37,50 zł zwrotu przy zakupie kapsułek Finish Ultimate plus w opakowaniu 72 szt. za 74,99 zł). Ta sama oferta dotyczy wody perfumowanej Made in Lab w 100-mililitrowych flakonach oraz wszystkich ciast świeżych chłodzonych, w tym bestsellerowego ciasta WW E.Wedel.