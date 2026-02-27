Nowy kurort w Egipcie. Mają znacznie szersze plany niż tylko klasyczne wakacje all inclusive Fot. Dave Meckler/Unsplash

Egipt jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się turystycznie krajów na świecie. Otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego było tylko kolejnym z wielu kroków na drodze do realizacji celu 30 mln podróżnych rocznie. Jednak wszyscy ci goście muszą gdzieś spać. Stąd oficjalny plan zbudowania im nowego kurortu.

Wakacje w Egipcie to plan wielu Polaków, którzy są jedną z najliczniejszych nacji odwiedzających ten kraj. Większość podróżnych wybiera trzy kurorty – Hurghadę, Sharm el-Sheikh i Marsa Alam. Jednak liczba miejsc noclegowych jest tam ograniczona. Stąd oficjalne rozpoczęcie budowy zupełnie nowego ośrodka dla turystów nad Morzem Czerwonym. Emocje podgrzewa fakt, że będzie on niedaleko Kairu.

Egipt stawia nie tylko na all inclusive. Wybudują nowy kurort dla turystów

Od dłuższego czasu na płaskowyżu na północy Egiptu powstaje miasto Ajn Suchna. Ten położony nad Zatoką Sueską kurort na razie oferuje nieliczne hotele, a także nowe apartamenty dla mieszkańców. Wszystko ma się jednak zmienić w ciągu najbliższych siedmiu lat. Wielka budowa na tamtejszym wybrzeżu rozpocznie się już w drugiej połowie 2026 roku i pochłonie miliard dolarów.

Cały projekt pod nazwą "Il Monte Galala Towers and Marina" w Ajn Suchna obejmuje budowę ogromnej mariny na 150 jachtów, centrum wystawienniczo-kongresowego o powierzchni 28 tys. metrów kwadratowych, a także 2,6 tys. budynków mieszkalnych i hotelowych. Całość wyrośnie na pustyni, a dokładnie na 470 tys. metrów kwadratowych piasku i gór.

Jak podkreśla "Rzeczpospolita", nowe miasto i kurort nie będą skupiały się wyłącznie na wczasowiczach przyjeżdżających na wakacje all inclusive. Ajn Suchna ma być całorocznym centrum turystycznym z wygodnym dojazdem do Kairu, co powinno dodatkowo przyciągnąć branżę MICE, czyli segment turystyki biznesowej związanej m.in. z wystawami i kongresami.

Ze względu na dużą marinę Egipt będzie chciał skusić także miłośników turystyki luksusowej w tym jachtowej. Budowa kurortu będzie zatem zupełnie nowym otwarciem dla egipskiego wybrzeża Morza Czerwonego, które dotychczas było kojarzone przede wszystkim z tanimi wczasami all inclusive.

Egipt stawia na turystykę. Nowe ośrodki wczasowe nad Morzem Śródziemnym

W ostatnich latach Egipt przeprowadził szereg zmian w swojej ofercie turystycznej, a także rozpoczął budowę wielu nowych kurortów. Rośnie znaczenie Dahab na Półwyspie Synaj, które jest wymarzonym ośrodkiem dla miłośników nurkowania. Duże zmiany zaszły także w stolicy kraju i na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Nowy Kair staje się administracyjnym centrum kraju. Równocześnie coraz więcej podróżnych wypoczywa na północy Egiptu. Nowością, która dopiero pojawia się w ofertach polskich biur podróży są Marsa Matruhm, a także słynące z lazurowego wybrzeża El Alamein. Zwłaszcza drugie z tych miejsc może być przykładem tego, jak będzie wyglądało Ajn Suchna. Tam również postawiono na luksusowe ośrodki i centrum konferencyjne.