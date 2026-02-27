Itaka wskazała hity wakacji 2026. Listę otwiera Portugalia, ale nie zabrakło tam także mniej oczywistych opcji w Hiszpanii Fot. Dan Gold/Unsplash

Choć w kalendarzu nadal zima, a za oknem nieśmiało zaczyna się wiosna, to wiele osób myślami jest już na wakacjach. W biurach podróży kończy się właśnie sprzedaż wyjazdów first minute. A jeśli nadal nie wiesz, gdzie chcesz spędzić tegoroczny urlop, Itaka wskazała 5 zaskakujących hitów wakacji 2026.

Dobre wybranie kierunku wakacyjnego to już połowa sukcesu. Latem wiele miejsc jest bowiem zadeptanych przez turystów, a przecież nikt nie chce spędzać urlopu na przepychaniu się do atrakcji i staniu w długich kolejkach do restauracji. Właśnie dlatego warto się dobrze zastanowić, gdzie pojechać. Jeśli szukacie mniej "oklepanych" pomysłów, to Itaka właśnie stworzyła bardzo ciekawy ranking hitów wakacji 2026.

Zamień Hiszpanię na Portugalię w wakacje 2026. Region słynie z pięknych plaż

Na dobry początek Itaka poleca zwrócić uwagę na Portugalię. Ale nie chodzi im o bardzo popularną Lizbonę czy nawet uwielbianą przez Polaków Maderę. Zamiast tego warto rozważyć wyjazd do regionu Algarve na południu kraju, słynącego z pięknych gór, ale i plaż wielokrotnie wyróżnianych Błękitnymi Flagami.

Żeby tam dotrzeć, najlepiej jest polecieć do Faro, które niedawno pojawiło się w ofercie polskich lotnisk na większą skalę. Będzie można tam polecieć m.in. z Modlina. Na miejscu koniecznie zahaczcie o rezerwat przyrody Ria Formosa. Podczas wycieczki łodzią będziecie mogli obserwować wiele gatunków ptaków. Szukając bardziej imprezowego klimatu, ale przede wszystkim plaż, których widok zapada w pamięci, musicie zarezerwować pobyt w Albufeirze. Tamtejsze białe domki to idealne miejsce na sesję zdjęciową.

Opcja numer 2 polecana przez Itakę jest świetnie znana naszym turystom. W gronie hitów znalazła się bowiem słynąca z taniego all inclusive Tunezja. Jednak zamiast wczasów na kontynencie biuro podróży poleca wybrać Djerbę, czyli wyspę połączoną z lądem mostem. "Oferuje plaże na poziomie Zanzibaru, ale bliżej i taniej. Charakterystyczna architektura, kolorowe bazary i słońce nawet zimą" – informuje Itaka, opisując tę wyspę. I trudno się z nimi nie zgodzić. Ogromną zaletą Djerby są zwłaszcza jej szerokie piaszczyste plaże, ale i spokojny charakter.

Hiszpania na wakacje w mniej klasycznym wydaniu. Warto odkryć nowe miejsca

Polacy uwielbiają Hiszpanię. W 2025 roku poleciało tam ok. 3 mln naszych podróżnych. Jednak zamiast podnoszącej ceny Barcelony czy nawet kuszącej słońcem i paellą Malagi, warto wybrać mniej klasyczne miejsce na wakacyjny urlop. I właśnie takie dwa miejsca poleca Itaka.