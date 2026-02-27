Wizz Air z nową trasą z Polski. Polecimy do Chorwacji Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Polacy uwielbiają spędzać wakacje w Chorwacji. Przed rokiem pojechało tam ponad milion naszych podróżnych, a biorąc pod uwagę nowe połączenia lotnicze, ten rok może przynieść kolejny rekord. Wiadomo już, że do jednego z popularniejszych miast polecimy z Wizz Airem dzięki nowej trasie.

Chorwacja od lat pozostaje jednym z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Naszych podróżnych nie zraziło wprowadzenie euro ani nawet regularnie rosnące ceny wypoczynku nad Adriatykiem. Na przestrzeni lat zmienił się jednak sposób, w jaki podróżujemy do tego kraju. Coraz częściej, zamiast samochodem, wolimy polecieć tam wygodnie samolotem. Dzięki Wizz Air kolejną szansę na to otrzymają podróżni latający z Warszawy.

Wizz Air otwiera nową bazę w Chorwacji. Od razu uruchomi loty do Polski

Polska stanowi jeden z ważniejszych rynków zagranicznych dla Chorwacji. Zainteresowanie tym kierunkiem doskonale wykorzystują linie lotnicze, które regularnie uruchamiają tam nowe połączenia. Do tego grona dołącza właśnie Wizz Air.

Przewoźnik z Węgier poinformował, że otwiera w Chorwacji swoją kolejną bazę. Tym razem będzie ona zlokalizowana w Zadarze, który jest doskonale znany naszym turystom. Dobrych wiadomości jest więcej, ponieważ już na początku Wizz Air otworzy stamtąd loty do Polski.

Od 9 czerwca podróżni z Lotniska Chopina w Warszawie będą mogli latać do Zadaru cztery razy w tygodniu. Kolejne loty będą dostępne we wtorki, czwartki, soboty, a w szczycie sezonu także w niedziele. Do podróży do Chorwacji mogą zachęcić także ceny lotów zaczynające się od 159 zł.

Zadar idealną opcją na wakacje, ale i po sezonie. Zgub się w labiryncie uliczek i posłuchaj morskich organów

– Cieszymy się z uruchomienia nowego bezpośredniego połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do Zadaru, które daje podróżnym z Polski jeszcze większy wybór niskokosztowych opcji na letni wypoczynek. Dzięki dogodnemu dostępowi do jednego z najpopularniejszych nadmorskich kierunków w Chorwacji nowe połączenie wzmacnia naszą ofertę podróży wypoczynkowych z Warszawy, a jednocześnie stanowi ważny krok w rozwoju naszej siatki połączeń, ponieważ Zadar staje się nową stacją operacyjną Wizz Air – podkreślił Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Otwarcie kolejnej trasy do Zadaru z pewnością ucieszy także polskich podróżnych. Miasto zachwyca bowiem architekturą starego miasta przypominającą labirynt wąskich brukowanych uliczek zabudowanych wysokimi kamienicami. Zmęczeni spacerowaniem turyści mogą odpocząć nad brzegiem Adriatyku, słuchając jedynych w swoim rodzaju morskich organów. Na promenadzie warto pojawić się także wieczorem, aby zobaczyć instalację Powitanie Słońca.