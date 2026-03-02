W marcu czeka nas jeszcze ochłodzenie. Jaki będzie więc kwiecień? Fot. Wxcharts (temperatura, sobota, 7 marca)

Po długiej i wyjątkowo srogiej zimie nareszcie możemy cieszyć się przyjemnym słońcem oraz dodatnimi temperaturami. Wszyscy z utęsknieniem czekamy jednak na prawdziwą wiosnę bez nocnych przymrozków. Jaki będzie marzec i kwiecień w 2026 roku według modeli IMGW?

W zeszłym tygodniu przez Polskę przeszła odwilż i momentalnie wyczyściła zimowy krajobraz. Ostatni weekend wręcz nas rozpieścił słońcem, a termometry na zewnątrz wskazywały nawet kilkanaście stopni na plusie. Czy ten ciepły i suchy trend utrzyma się dłużej?

Prognoza pogody na najbliższe dni. Chłodna północ, ciepłe południe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał prognozę na pierwsze dni marca. Czeka nas sporo słońca, choć nocami wciąż przydadzą się zimowe kurtki. Polska podzieli się na chłodniejszą północ oraz o wiele cieplejsze południe kraju.

Najbliższe dni w Polsce:

Wtorek 3 marca to kontynuacja świetnej pogody. Na południowym zachodzie termometry zatrzymają się na 14 stopniach. Nad morzem będzie "rześko", zaledwie od 5 do 7 kresek powyżej zera. Środa i czwartek 4-5 marca przyniosą niewielkie przejaśnienia z przelotnymi opadami na południowym zachodzie. Temperatura w dzień wzrośnie do 14 stopni na południu i zaledwie 4 nad Bałtykiem. Nocami utrzyma się lekki mróz. Piątek i sobota 6-7 marca będzie słoneczny i stabilny. Termometry w zachodnich i południowych województwach wskażą 15 stopni. Nad samym morzem utrzyma się chłodniejsze powietrze i 5 stopni. Niedziela 8 marca będzie idealna na spacer mieszkańców południa, gdzie znów odnotujemy 15 stopni. Polskie wybrzeże wciąż mocno będzie smagane chłodnym, północnym wiatrem.

Długoterminowa prognoza na marzec . Nacieszmy się ciepłymi dniami...

Mimo obiecującego startu pogoda w marcu dość szybko nas rozczaruje. Modele klimatyczne pokazują, że w tym miesiącu jeszcze czeka nas chłodzenie. Średnia temperatura dla tego miesiąca w Polsce wynosi zazwyczaj od 2 do 5 stopni. W tym roku w wielu regionach, zwłaszcza na północy i w centrum, termometry mogą do tylu nie dobić.

Fot. IMGW

Zimniejsze powietrze obejmie wiele rejonów kraju. Znacznie chłodniej niż zazwyczaj będzie w Warszawie, Łodzi, Poznaniu czy Gdańsku. Jeszcze więc długo będziemy zmagać się przymrozkami. Wyjątek stanowią południowe krańce Polski, bo w Krakowie, Katowicach oraz we Wrocławiu termometry pokażą wartości mieszczące się w wieloletniej normie.

Z danych opublikowanych przez IMGW jasno wynika też, że suma opadów zmieści się w historycznych normach. Średnio spada u nas w tym czasie od 30 do 50 mm wody. Takie wartości oznaczają brak ulew.

Długoterminowa prognoza pogody. Kwiecień w normie

Po dość chłodnym marcu, w kwietniu będzie zdecydowanie lepiej. Długoterminowa prognoza na kwiecień zwiastuje meteorologiczny spokój. Będzie wręcz "nudno" (dobrze to symbolizuje szary kolor na mapce niżej) pod względem pogodowym, ale to akurat dobra informacja nie tylko dla osób planujących wyjazdy, ale i np. rolników.

Fot. IMGW

Średnia temperatura w całej Polsce będzie całkowicie w normie. Wartości będą na poziomie od ok. 7 do 10 stopni przez cały kwiecień. Opady również wyniosą dokładnie tyle, ile zazwyczaj o tej porze roku. Dobrze nawodnią pola, ale nie będzie lało non stop.