MSZ wydało nowe ostrzeżenie dla podróżujących na Cypr

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pozostaje w stałym trybie kryzysowym w związku z gwałtowną eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rzecznik resortu, Maciej Wewiór, przekazał na konferencji prasowej najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polaków przebywających w regionie oraz zmian w systemie ostrzeżeń dla podróżujących na Cypr.

W sobotę Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na Iran. Konflikt szybko eskalował, a Teheran odpowiedział odwetem nie tylko na izraelskie terytorium, ale uderzył również w amerykańskie bazy oraz infrastrukturę w kilku krajach regionu.

Wielu Polaków utknęło na Bliskim Wschodzie. – To może potrwać kilka dni, ale równie dobrze i kilka tygodni, jeżeli wymiana ognia między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem będzie trwała tak długo – mówił prof. Piotr Balcerowicz w rozmowie z naTemat.pl.

MSZ w trybie kryzysowym. Komunikat dla Polaków

– Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi – poinformował rzecznik MSZ Maciej Wiewiór na konferencji prasowej.

Jak podkreślił, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych działa specjalny zespół kryzysowy, a placówki dyplomatyczne funkcjonują całodobowo. – Z dobrych wiadomości mogę przekazać, że od soboty nasi konsulowie z Kairu byli na granicy z Izraelem. Wszystkie zorganizowane grupy opuściły Izrael drogą lądową i zostały odebrane przez naszych pracowników w Egipcie – poinformował. Polacy opuszczają też Jordanię – samolotami i promami.

Bardziej skomplikowana sytuacja panuje po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego. Chodzi o państwa Zatoki Perskiej, m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Bahrajn oraz wschodnią część Arabii Saudyjskiej i Oman. – Tam najbezpieczniej jest pozostać na miejscu, w miejscu schronienia. W dalszym ciągu latają tam pociski i drony, szczątki spadają na ziemię – przekazał Maciej Wiewiór.

W wielu krajach Bliskiego Wschodu przestrzeń powietrzna została już zamknięta lub znacząco ograniczona. MSZ nie wyklucza dalszych decyzji i podkreśla, że sytuacja jest dynamiczna i może zmieniać się z godziny na godzinę. Jednocześnie rzecznik MSZ zaapelował do biur podróży, by zaprzestały oferowania wyjazdów do regionu objętego konfliktem.

Ostrzeżenie podniesione dla Cypru. MSZ: możliwe utrudnienia w ruchu lotniczym

W obliczu eskalacji konfliktu MSZ zdecydowało się także na podniesienie poziomu ostrzeżenia dla Cypru. – Dzisiaj zdecydowaliśmy się podnieść do poziomu drugiego, czyli "Zachowaj szczególną ostrożność", poziom ostrzeżeń dotyczący Cypru – poinformował rzecznik resortu.

"Konflikt zbrojny trwający na Bliskim Wschodzie może stwarzać zagrożenie także dla Cypru. Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego i wystąpienie trudności z opuszczeniem wyspy" – czytamy w oficjalnym komunikacie MSZ.

Cypryjski serwis philenews.com jasno informuje, że wszystkie cypryjskie lotniska pozostają otwarte, podobnie jak przestrzeń powietrzna nad wyspem. Przypominamy jednak o apelu polskiej ambasady na Cyprze, aby do portów przybywać na 3, a nie 2 godziny przed odlotem. Już w weekend przekierowywano niektóre loty.

Infolinia i Odyseusz. MSZ apeluje o rejestrację

MSZ uruchomiło specjalną infolinię dla Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie: +48 22 523 88 80. Równocześnie resort zachęca do rejestrowania się w systemie Odyseusz, który pozwala na szybki kontakt i przekazywanie aktualnych ostrzeżeń.

"Pamiętaj, aby przez podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemie Odyseusz! W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować" – czytamy w komunikacie.