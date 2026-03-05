Wymiana eternitowego dachu z azbestem nie jest tania. Rząd dokłada pieniądze, ale Polacy czekają Fot. Wolfgang Jargstorff / Shutterstock

Nadal na wielu budynkach w Polsce jest rakotwórczy azbest. Rząd dopłaca do wymiany dachu, ale właściciele nieruchomości jakoś nie kwapią się po pieniądze. Rząd kolejny raz wydłuża czas na realizację dofinansowanych prac. Dlaczego w programie występują tak duże problemy?

Program wsparcia wymiany dachów z azbestu realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) od samego początku nie wzbudzał ogromnego zainteresowania. Jak pisaliśmy jesienią w naTemat, zaledwie 2,8 proc. gospodarstw zdecydowało się skorzystać z pieniędzy. Tymczasem już za parę lat ten szkodliwy materiał musi być całkowicie usunięty i zutylizowany w całej UE.

Wymiana dachu z eternitu. Nowy termin to 1 czerwca 2026

Władze już wcześniej zmuszone były przesunąć datę z 31 grudnia 2025 r. na 31 marca 2026 r. Zatem za chwilę byłoby po terminie. Dlatego resort rolnictwa zaprezentował nowy projekt rozporządzenia (do pobrania tutaj), który po raz kolejny daje gospodarstwo więcej czasu.

Dokument wprost zakłada, że zatwierdzone prace będzie można ostatecznie zakończyć do 1 czerwca 2026 roku. Skąd taka nagła decyzja urzędników o przesunięciu czasu na realizację? Ministerstwo w uzasadnieniu dokładnie wskazuje winnych opóźnień.

"Zmiana jest odpowiedzią na prośby ostatecznych odbiorców wsparcia, którzy ze względu na warunki pogodowe lub inne istotne okoliczności widzą zagrożenie dla terminowej realizacji przedsięwzięć" – czytamy.

Dofinansowanie do wymiany dachu 2026. Kwota wsparcia to też kłopot

Zima wielu osobom z pewnością pokrzyżowała plany remontowe. Poważniejszym problemem dla gospodarzy jest jednak sama wielkość dotacji. Według wielu osób przyznawane dofinansowanie do wymiany dachu jest po prostu zbyt niskie w obecnych realiach rynkowych. I stąd część pewnie dalej szuka sposobu na cięcie kosztów.

Już w zeszłym roku portal Farmer.pl pisał, że osoby chcące unowocześnić swoje obiekty skarżą się na skromne środki. Stawka wynosi jedynie 40 zł za każdy metr kwadratowy nowej powierzchni. Limit wsparcia to maksymalnie 500 metrów. Łatwo policzyć, że na jedno gospodarstwo można w programie zgarnąć maksymalnie 20 tys. zł.

Gdyby to była wymiana zwykłego dachu, może by to nie było tak źle. Właściciele muszą jednak najpierw opłacić bezpieczne usunięcie starego eternitu. I to na to głównie wystarcza dotacji. Na zakup nowego dachu i robociznę trzeba już z reguły wyłożyć własne pieniądze.

Tyle tylko że i tak trzeba to zrobić. Zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami, ten niebezpieczny materiał musi ostatecznie zniknąć z naszych dachów najpóźniej do 2032 roku. Później posypią się najpewniej kary i nie będzie takich dotacji jak ta teraz w ramach KPO.

Dotacja na usunięcie azbestu. Które budynki obejmuje?

Dotacja na usunięcie azbestu przysługuje wyłącznie na szeroką modernizację budynków służących bezpośrednio do produkcji rolniczej. Na liście akceptowanych obiektów znajdują się:

obory i chlewnie stajnie oraz owczarnie kurniki i pieczarkarnie stodoły oraz wiaty garaże przeznaczone na maszyny rolnicze