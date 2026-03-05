mObywatel zapowiada przerwę techniczną Fot. Shutterstock.com

W noc z nadchodzącego poniedziałku na wtorek (9 na 10 marca 2026 r.) aplikacja mObywatel nie będzie w pełni sprawna, poprzez zaplanowaną przerwę techniczną. Nie oznacza to jednak całkowitego paraliżu cyfrowego Twoich dokumentów, ponieważ będą one dostępne w trybie offline.

REKLAMA

Przyzwyczailiśmy się do wygody tak bardzo, że portfel z plastikowym dokumentem u wielu z nas pokrył się grubą warstwą kurzu w szufladzie. W 2026 roku mObywatel to już nie tylko elektroniczna "ciekawostka", a fundament naszej codzienności. Jednak nawet najbardziej zaawansowane systemy muszą czasem przejść "serwis olejowy". Nadchodząca przerwa techniczna nie jest jedynie kosmetyczną zmianą, ale koniecznym zabiegiem, który na kilka godzin odetnie miliony Polaków od ich cyfrowej tożsamości.

Przerwa techniczna w mObywatel. Godziny, o których musisz pamiętać

W oficjalnym komunikacie serwisu mObywatel.gov.pl czytamy, że przerwa techniczna potrwa od godziny 20:00 w poniedziałek do 1:00 następnego dnia. Prace serwisowe zostały wyznaczone na późną porę, aby zminimalizować chaos, ale dla nocnych marków i osób pracujących na zmiany może to być spore zaskoczenie.

REKLAMA

Warto wiedzieć, że nadchodząca przerwa nie oznacza całkowitego "zgaśnięcia" aplikacji, ale drastycznie ograniczy jej pole manewru. Jeśli liczyłeś na pełną płynność, możesz się rozczarować – większość elektronicznych funkcji po prostu przestanie odpowiadać. Jedyną deską ratunku będą dokumenty, które zdążysz zapisać w trybie offline przed startem prac serwisowych.

Twój mDowód czy prawo jazdy powinny być widoczne na ekranie, ale zapomnij o pobieraniu nowych danych, odświeżaniu certyfikatów czy korzystaniu z jakiejkolwiek opcji wymagającej połączenia z siecią. W skrócie: co masz w pamięci telefonu, to twoje – reszta idzie na tymczasowy urlop.

REKLAMA

Dlaczego musimy się z tym męczyć?

Zaplanowane prace to po prostu rutynowy "przegląd techniczny" bez którego tak potężny system, jak mObywatel, nie ma szans sprawnie działać. Modernizacyjne porządki przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI) mają jeden cel: zapewnienie nam wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszej jakości usług. To krótka chwila niedogodności, dzięki której aplikacja ma stać się szybsza, stabilniejsza i przede wszystkim odporniejsza na wszelkie zagrożenia.