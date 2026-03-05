Ryanair ogłasza nowe trasy z Polski. Będzie w czym wybierać Klaudia Zawistowska

Ryanair to jedna z najpopularniejszych tanich linii lotniczych w Polsce. Tylko w 2025 roku irlandzki przewoźnik obsłużył 206,5 mln pasażerów w naszym kraju. W tym roku polskich podróżnych czeka wiele nowości, bo linie ogłosiły nowe trasy z Warszawy i Krakowa.

Loty z Ryanairem budzą wiele emocji. Nowe trasy zachęcają do podróżowania, a dodatkową zachętą są przystępne ceny. Z dugiej jednak strny podróż z nimi ma niewiele wspólnego z komfortem – ciasnota, a do tego stres związany z kontrolą bagażu. Wiele osób obiecuje sobie, że nigdy więcej z nimi nie polecą, a później i tak dają się skusić promocji. W tym roku tylko z Krakowa i Warszawy dostępnych będzie aż 14 nowych tras.

14 nowych tras. Ryanair stawia nie tylko na Warszawę

Leeds, Porto i Sewilla – to do tych miejsc Ryanair zabierze pasażerów z Lotniska Chopina w Warszawie. Nowych połączeń doczeka się także Modlin, z krótrego Ryanair podwoi swoją ofertę. Od nowego sezonu zaczynającego się pod koniec marca dostaniemy się stamtąd do do Alghero, Bratysławy, Lamezii, Mediolanu, Palermo, Sofii i Walencji.

Jednak na stołecznych lotniskach się nie kończy. W rozkładzie na lato 2026 możemy znaleźc aż cztery nowe trasy z Krakowa, który jest dziś największą bazą Ryanaira w Europie Środkowej. Cztery nowe połączenia – do Ammanu, Budapesztu, Bukaresztu i Sofii – pozwolą przewoźnikowi urosnąć w nowym roku aż o 13 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ryanair zaskoczył turystów. Jest szansa na tańsze bilety, ale trzeba się spieszyć

Aby uczcić nowe inwestycje na polskich lotniskach, Ryanair ogłasza promocję na loty. 3 marca 2026 ruszyła trzydniowa wyprzedaż lotów, a ceny zaczynają się od 126 zł. Niskie ceny dostępne są na stronie ryanair.com i w aplikacji mobilnej.

