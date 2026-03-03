Itaka zawiesza wyjazdy do Omanu. Pasażerowie mogą wystąpić o zwrot pieniędzy Fot. Sorbis/Shutterstock

Bliski Wschód jest jednym a atrakcyjniejszych turystycznie regionów świata. Stąd wiele osób miało od miesięcy zarezerwowane tam urlopy. Sytuacja zmieniła się jednak bardzo szybko w sobotę 28 lutego i nadal pozostaje niestabilna. Ważną decyzję ws. swoich wycieczek w ten region podjęła właśnie Itaka.

Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman to jedne z popularniejszych rozwiązań na zimowe i wiosenne wyjazdy Polaków. O ile sytuacja w pierwszym z tych krajów jest jasna – odbywają się tylko nieliczne loty, o tyle Oman pozostawał w ofercie biura podróży Itaka. Samolot z turystami z Polski wylądował tam w poniedziałek 1 marca. Kolejnych na razie nie będzie.

Itaka potwierdza. Loty do Omanu wstrzymane do 23 marca

Sytuacja związana z Omanem zmieniała się dynamicznie. Kraj ten nie zamknął swojej przestrzeni lotniczej, a dla wielu Polaków był on opcją na opuszczenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać w poniedziałek 2 marca.

Najpierw Itaka pozwoliła klientom na zmianę terminu wyjazdu do Omanu lub zastąpienie go innym kierunkiem z oferty. W kolejnych godzinach zapadła także decyzja o zawieszeniu podróży do tego kraju.

– Zawieszamy loty do Omanu do 23 marca – potwierdził w rozmowie z naTemat wiceprezes Itaki Piotr Henicz. Równocześnie nadal będą realizowane loty powrotne dla turystów, którzy już przebywają w tym kraju i będą kończyć swoje wakacje.

Itaka przeanalizowała sytuację. Lotów do Omanu na razie nie będzie

– Wczoraj w godzinach rannych do południowych nie było czwartego stopnia ostrzeżenia z MSZ-u. Taka informacja pojawiła się po południu i dzisiaj podjąłem decyzję o zawieszeniu tego kierunku. Pełna logika i konsekwencja – wyjaśnił decyzję o odwołaniu najbliższych wyjazdów przedstawiciel Itaki.

Co to oznacza dla podróżnych? Klienci Itaki powinni w najbliższym czasie otrzymać od biura podróży wiadomości, w których zostaną poinformowani o możliwości zmiany kierunku lub terminu wyjazdu, albo rezygnacji z podróży oraz zwrotu pieniędzy. Wiele osób obawiało się tego wyjazdu i szukało rozwiązań na jego anulowanie. Teraz będą mogli dokonać zmian planów urlopowych bez zbędnego stresu i dodatkowych formalności.

Przypomnijmy, że z apelem do biur podróży organizujących wyjazdy na Bliski Wschód w poniedziałek 2 marca zwrócił się rzecznik MSZ Maciej Wewiór. – Apeluję do wszystkich biur podróży, które nadal oferują albo – co gorsza – realizują wyjazdy na Bliski Wschód o odpowiedzialność i nierobienie tego – stwierdził podczas konferencji prasowej.