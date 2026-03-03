Czy wakacje w Turcji są bezpieczne? Sytuacja na miejscu wydaje się bardzo stabilna Fot. Sergei Sokolnikov/Shutterstock

Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami. Już zimą wiele osób podróżowało na wschód, czego efektem są problemy z powrotami z ZEA czy Kataru. Jednak co z bezpieczeństwem wakacji w Turcji? W końcu all inclusive w tym kraju latem nie ma sobie równych.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawiła, że wiele osób zastanawia się, czy wyjazd na tegoroczne wakacje będzie bezpieczny. Widok turystów, którzy utknęli m.in. w ZEA i Tajlandii nie napawa optymizmem. Ataki na Cypr również mogą zniechęcić część podróżnych. Bezpiecznym miejscem przynajmniej na razie zostaje Egipt. Tylko co z wakacjami w Turcji? Wszyscy czekają tam na 14 marca.

Czy wakacje all inclusive w Turcji są bezpieczne? Sytuacja wygląda obiecująco

Turcja jest jednym z najchętniej wybieranych przez turystów krajów na świecie. Przed rokiem odwiedziło ją ok. 64 mln podróżnych. Rok 2025 był dla niej zatem bardzo udany. Warto jednak pamiętać, że podobnie jak Cypr znajduje się ona na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo graniczy z Iranem.

Mimo tego sytuacja jest tam bardzo spokojna. Turcja nie zamknęła swojej przestrzeni powietrznej. Nie pojawiły się także doniesienia o rakietach czy dronach, które spadłyby na jej terytorium. Reuters przekazał, że władze zamknęły przejścia graniczne z Iranem dla jednodniowych odwiedzających. W praktyce transport między oboma krajami odbywa się bez zakłóceń, a turyści chcący wyjechać z Iranu nie napotykają żadnych przeszkód.

Dodatkowo tureckie media informują, że nie odnotowano wzmożonego ruchu na granicy turecko-irańskiej po rozpoczęciu ataków przez Izrael i USA. Ostatecznie więc przynajmniej na razie, kraj ten wydaje się bezpieczny dla podróżnych. Polskie MSZ nie wydało także żadnych dodatkowych ostrzeżeni dla turystów wybierających ten kierunek.

W Turcji czekają na 14 marca. To dla nich kluczowa data

Turcja nie tylko pozostaje bezpieczna. Kraj spodziewa się rekordowego zainteresowania ze strony podróżnych i to już od początku sezonu 2026. Kluczową datą dla sektora jest w tym roku 14 marca. To wtedy w Dalaman wyląduje pierwszy samolot z turystami, równocześnie rozpoczynając sezon wakacyjny. Może on potrwać aż do 16 listopada.

Jak podaje serwis yeniasir.com.tr Antalya spodziewa się bardzo dużego zainteresowania już od początku roku. Wszystko za sprawą świąt. 19 marca zakończy się ramadan, a już w niedzielę 5 kwietnia będzie miała miejsce Wielkanoc. Obie te daty wiążą się ze wzmożony ruchem turystycznym. Dodatkowo nie można wykluczyć, że część podróżnych przynajmniej w najbliższych tygodniach będzie unikała podróży na Cypr i wybierze właśnie sąsiednią Turcję.