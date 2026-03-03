LOT kasuje loty z Polski do Dubaju
LOT kasuje kolejne loty z Polski. Niektóre do 18 marca Fot. Dutchmen Photography/Shutterstock

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta. Choć ZEA w bardzo ograniczonym stopniu wznowiły loty, to o powrocie do normalności nie ma tam mowy. LOT analizując aktualną sytuację, postanowił właśnie skasować kolejne połączenia.

Ewakuacja turystów z Bliskiego Wschodu jest bardzo trudna. Ci, którzy przebywali w Jordanii i Izraelu drogą lądową oraz morską dostali się do Egiptu, skąd mogli bezpiecznie polecieć do Polski. Sytuacja poprawia się także w ZEA, gdzie w bardzo ograniczonym zakresie realizowane są pierwsze loty. LOT na razie jednak tam nie poleci.

LOT kasuje kolejne połączenia z i do Polski. Na liście Dubaj i Izrael

Lista kierunków tymczasowo zawieszonych przez LOT w poniedziałek 2 marca wydłużyła się o Arabię Saudyjską. Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy naszego narodowego przewoźnika przekazał wówczas, że wszystkie loty do Rijadu będą odwołane do 8 marca.

Kolejna aktualizacja rozkładu PLL LOT została opublikowana przez Moczulskiego we wtorek 3 marca. Rzecznik przekazał, że choć ZEA uruchomiły pierwsze loty z Dubaju i Abu Dhabi, to nie ma na razie mowy o powrocie tam samolotów LOT.

"PLL LOT zgodnie z rekomendacją EASA, podjęły decyzję o skasowaniu rejsów do Dubaju do 6 marca" – czytamy w komunikacie opublikowanym na X.

To jednak nie koniec. PLL LOT w najbliższym czasie nie planują także przywrócenia lotów do Izraela. "Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie, do Rijadu do 8 marca. Nasze służby operacyjne są w bieżącym kontakcie z pasażerami odnośnie do zmian rezerwacji" – przekazał Moczulski.

Pierwszy samolot z Polakami przyleciał z Dubaju

W ramach stopniowego przywracania ruchu lotniczego w ZEA, we wtorek 3 marca do Polski przyleciał pierwszy samolot z Dubaju. Maszyna flydubai wylądowała bezpiecznie w Poznaniu.

Mimo częściowego wznowienia lotów podróżni, którzy utknęli w ZEA, nie powinni jechać na lotnisko do momentu, kiedy linia lotnicza nie potwierdzi ich lotu. Kontaktujcie się bezpośrednio z przewoźnikami, aby poznać szczegóły swoich podróży. W innym razie możecie stracić miejsce w hotelu, a o nowe będzie trudno.